CRAR inicia la Reclasificación

Este sábado se pondrá en marcha la Reclasificación A de la que tomará parte el Círculo Rafaelino de Rugby buscando el ascenso a la elite del TRL para 2023. En esta primera fecha el Verde será local frente a Provincial de Rosario, desde las 16, con el arbitraje de Emilio Traverso. Además, se jugará en Reserva a las 14.15 (Carlos Recce) y en pre-reserva a las 12.30 (Sebastián López).

Luego del subcampeonato logrado en el certamen de segunda división, el equipo rafaelino renueva sus expectativas para el objetivo más importante del año. Enfrente tendrá a uno de los equipos del nivel superior que intentará revalidar su lugar, con lo cual indudablemente será una buena medida para la escuadra dirigida por Quique López Durando.

La formación inicial del 15 rafaelino será con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Pedro Rubiolo y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Juan N. Imvinkelried (c), Leonardo Sabellotti y Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Los demás encuentros serán: Los Caranchos vs. Alma Juniors, Emiliano Coll; Jockey de Venado Tuerto vs. Universitario de Rosario, Carlos Poggi; y Logaritmo vs. Paraná Rowing, Agustín Suárez Silva.



AL MUNDIAL DE SEVEN

Santiago Gómez Cora, Head Coach de Los Pumas 7's, definió el plantel del seleccionado para afrontar la Copa del Mundo que se jugará en Ciudad del Cabo, entre el 9 y 11 de septiembre. El plantel lo integran: Joaquín de la Vega, Agustín Fraga, Luciano González, Rodrigo Isgro, Alejo Lavayen, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Franco Rossetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.