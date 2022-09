Varias reprogramaciones

Debido a los hechos que son de público conocimiento, la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe informó ayer que se resolvió postergar los partidos programados para este viernes en el marco de la Copa Santa Fe, los cuales algunos fueron reprogramados. Los encuentros de sábado y domingo se jugarán tal cual estaba previsto.

En la Zona B, Atlético de Rafaela (4-2) recibirá a CACU de Ceres (3-3) el domingo a las 21 con el arbitraje de Araujo y Piedrabuena.

En la Zona D, Independiente (2-4) será visitante ante Atlético Sastre (4-2) este sábado a las 20 con contralor de Ronzani y Suliani, mientras que el cotejo entre Peñarol y San Jorge, que deben medirse en Villa Rosas, pasó para el miércoles 7 a las 21.30.

En la Zona A, el invicto Unión de Sunchales (6-0) como local ante Unión de Avellaneda (0-6) jugará este domingo con arbitraje de Reinheimer y Soria.

En la Zona C, Quilmes (0-6) esperaba por la nueva fecha de su encuentro de visitante con Rivadavia Juniors (4-2) con Varela y Sottocorno como jueces.



CAMBIOS EN EL OFICIAL

Estas modificaciones motivaron la reprogramación de dos juegos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Oficial de primera división de la ARB: Peñarol vs. Unión de Sunchales pasó para el lunes 5 a las 21:30, mientras que Atlético vs 9 de Julio jugarán el martes 20 a las 21:30.