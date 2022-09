Unión, a las 10 ante Crucero

Unión de Sunchales visitará este sábado a las 10 a Crucero del Norte, en Guarupá (Misiones), en el partido que abrirá la 28ª fecha del torneo Federal A, Zona B. El árbitro del mismo será Jonatan Correa.

Este encuentro estaba originalmente previsto para el viernes a la tarde, pero debido a los sucesos de público conocimiento la AFA determinó suspender en dicho día toda la programación en los diferentes torneos.

El Bicho Verde viene de ganar luego de ocho jornadas ante Sportivo Las Parejas y con ese resultado salió de la zona de descenso, pero no debe relajarse ya que la lucha con Atlético Paraná y Juventud de Gualeguaychú seguramente seguirá hasta el final. No obstante, como el Decano entrerriano quedará libre, puede ser una buena oportunidad de estirar el margen.

El DT de Unión, Walter Grazziossi convocó a estos 18 jugadores para el partido de este sábado: Santiago Barraza, Ignacio Barros, Martín Caballo, Nicolás Canavesio, Raúl Chamorro, Augusto Magoia, Germán Mayenfisch, Brian Otero, Lautaro Peralta, Francisco Robles, Martín Rodríguez, Lautaro Romero, Agustín Ruffinetti, Cristian Sánchez, Pedro Sanz, Gonzalo Schonfeld, Alejandro Siben y Manuel Vargas.

Por el lado del conjunto misionero, viene de perder por 4 a 0 frente al Defensores de Pronunciamiento en un partido polémico que derivó en denuncias de un periodista sobre supuestas apuestas deportivas que involucraron a jugadores del derrotado. Producto de ello, la Directiva separó del plantel a un conocido de nuestro fútbol, el defensor Daniel Abello (ex Unión y Ben Hur), junto a otros compañeros.