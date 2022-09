Los magnicidios e intentos de asesinato contra líderes políticos en el mundo

El ataque a Cristina Fernández se suma a la lista de los casos más resonantes de la historia reciente a nivel global, desde los crímenes de Mahatma Ghandi, John Fitzgerald Kennedy y el más reciente de Shinzo Abe, hasta quienes lograron sobrevivir a uno o varios ataques, como Juan Pablo II, Fidel Castro y Jair Bolsonaro.

El siguiente es un un repaso histórico de los magnicidios y resonantes intentos de asesinato y contra jefes de Estado y líderes políticos registrados a nivel mundial:



MAGNICIDIOS

• Mahatma Gandhi: El líder del movimiento pacifista que logró la independencia de la India en 1947 fue asesinado un año después en la capital del país, Nueva Delhi. Gandhi fue baleado el 30 de enero de 1948 por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas indios cuando se dirigía a rezar en los jardines de su residencia Birla Bhavam.



• John Fitzgerald Kennedy: El 22 de noviembre de 1963 el entonces presidente de Estados Unidos (1961-1963) fue asesinado mientras recorría en un descapotable las calles de la ciudad sureña de Dallas. Investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald fue el autor del asesinato, pero aún hay dudas sobre si actuó solo o con cómplices. Oswald fue arrestado 80 minutos después de los disparos y alegó que no había matado a nadie, sino que él era solo un señuelo. El gobernante demócrata fue el cuarto presidente estadounidense en sumarse a la lista de mandatarios asesinados, que integran también Abraham Lincoln, James Abram Garfield y William McKinley, y el octavo que falleció en ejercicio de sus funciones.



• Malcolm X: El activista afroestadounidense fue asesinado el 21 de febrero de 1965 en el barrio neoyorquino de Harlem durante un acto en el teatro Audubon Ballroom. Malcolm X falleció por una ráfaga de balas nada más subir al escenario. Tres hombres fueron detenidos por el crimen y condenados a cadena perpetua, pero solo uno de ellos confesó el asesinato durante el juicio, mientras que los otros negaron su participación. En noviembre de 2021, la justicia absolvió 55 años más tarde a esos dos hombres, de los cuales uno ya había fallecido.



• Martin Luther King Jr.: El dirigente por los derechos civiles de los afroamericanos y Premio Nobel de la Paz fue asesinado el 4 de abril de 1968 de un balazo en la cabeza por un francotirador mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del Hotel Lorraine en la sureña ciudad de Memphis. El disparo fue efectuado por James Earl Ray, un hombre blanco racista. El asesinato desató una gigantesca ola de furia negra en todo Estados Unidos que dejó 43 muertos, 3.500 heridos y miles de detenidos.



• Isaac Rabin: El exprimer ministro de Israel (1974-1977), uno de los gobernantes más queridos en el país, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv cuando estaba a punto de dirigirse a una multitud que celebraba un acuerdo de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El magnicidio fue cometido por un joven israelí ultranacionalista contrario a su propuesta de "Tierra por Paz".



• Luis Carlos Galán: El entonces candidato presidencial liberal fue asesinado por orden del cartel de Medellín con la complicidad de agentes del Estado el 18 de agosto de 1989 cuando estaba en un mitin en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, en campaña para las elecciones presidenciales de 1990, para las cuales era favorito gracias a su postura contra el narcotráfico y la corrupción. Un año después fue también asesinado Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y entonces aspirante presidencial, en un avión en pleno vuelo por un sicario que le disparó varias veces en la cabeza.



• Jovenel Moise: El entonces presidente de Haití (2017-2021) fue ultimado el 7 de julio del año pasado en su residencia de Puerto Príncipe por un comando integrado mayormente por exmilitares colombianos, a los que un año después no se le imputaron cargos. De acuerdo a la investigación policial, los atacantes ingresaron a la habitación del mandatario, en la que este fue torturado y baleado en múltiples ocasiones, mientras que su esposa resultó gravemente herida.



• Shinzo Abe: El exprimer ministro de Japón (2006-2007 y 2012-2020) fue asesinado el pasado 8 de julio tras ser atacado a tiros durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, en el centro del país. Un hombre de 41 años abrió fuego con un arma de fabricación casera contra el político por la espalda mientras pronunciaba un discurso cerca de la estación de tren local. Abe, quien fue el líder con más años de servicio en Japón cuando renunció en 2020, se desplomó mientras sangraba, antes de ser trasladado en avión a un hospital cercano, pese a que ya no respiraba y su corazón se había detenido. Más tarde fue declarado muerto después de recibir transfusiones de sangre. La policía de Nara arrestó al atacante, un exintegrante de la marina de Japón y autor confeso del crimen, y aseguró que el agresor usó un arma casera, de unos 40 centímetros de largo.



INTENTOS DE ASESINATO

• Ronald Reagan: El 30 de marzo de 1981, un joven de 25 años disparó contra el expresidente de Estados Unidos (1981-1989) a las puertas del hotel Hilton en Washington cuando estaba saludando a la gente antes de ingresar al auto oficial. En dos segundos el tirador emitió seis disparos, uno de los cuales impactó en el mandatario. Reagan, que llevaba apenas 69 días en el cargo, resultó herido en su pulmón izquierdo en el tiroteo, pero sobrevivió tras ser operado de urgencia en el hospital. Otras tres personas resultaron heridas, una de ellas, de gravedad.



• Juan Pablo II: El 13 de mayo de 1981, cuando ingresaba en un automóvil descapotable a la plaza San Pedro, el fallecido papa Juan Pablo II recibió cuatro disparos del extremista turco Mehmet Alí Agca, exmiembro del grupo de extrema derecha "Lobos grises". Agca, un musulmán de 23 años, dio luego del ataque varias versiones para explicar su actitud, sin convencer nunca a los investigadores. Fue el primero de los dos atentados que sufriría Karol Wojtyla durante su papado, entre 1978 y hasta su muerte en 2005, tras lo cual fue canonizado en 2014 por el papa Francisco. El segundo ataque lo sufrió el 2 de mayo de 1982, cuando el sacerdote integrista y de ideología de derecha radical Juan Fernández Krohn intentó apuñalarlo con una bayoneta de 37 centímetros en el santuario de Fátima en Portugal, pero el agresor fue arrestado inmediatamente por personal de seguridad. Paradójicamente, el pontífice había acudido a ese lugar para entregar como ofrenda a la Virgen una de las balas que lo había herido en el atentado anterior.



• Fidel Castro: El líder cubano es el jefe de Estado con más intentos de homicidio, según los registros del libro de Récords Guinness. En concreto, fueron 638 tentativas de magnicidio, de las cuales llegaron a ejecutarse más de un centenar. Si bien todos fracasaron, los métodos utilizados fueron múltiples: francotiradores, cigarros y zapatos explosivos, píldoras y hasta un traje de buceo envenenado, entre otras variantes.



• Jair Bolsonaro: Durante la campaña electoral de 2018 en Brasil, el entonces candidato conservador fue apuñalado el 6 de septiembre de ese año por un hombre que se filtró en medio de la multitud cuando era llevado en andas por sus simpatizantes en las calles de la ciudad de Juiz de Fora, en el sudeste del país. Bolsonaro resultó herido en el abdomen y quedó internado gravemente, lo que lo llevó a suspender sus apariciones públicas durante el resto de la campaña, en la que resultó electo. Posteriormente, pasó por varias cirugías de reconstrucción en la región de la herida. El agresor, Adélio Bispo de Oliveira, está preso y en 2019 fue declarado inimputable debido a un trastorno mental. (Télam)