Con los mismos once a Resistencia

El plantel de Atlético de Rafaela realizó este viernes un ensayo futbolístico en el predio "Tito Bartomioli", de cara al encuentro que sostendrá este domingo en Resistencia, desde las 16.30, frente al local Chaco For Ever en el marco de la 32ª fecha de la Primera Nacional.

Sin ausencias obligadas por suspensiones y con el conformismo que le dejó la producción con victoria por 3 a 0 ante San Martín de San Juan, el técnico Ezequiel Medrán dispuso en el entrenamiento el mismo equipo titular que jugó el domingo pasado en el Monumental. La Crema volverá a entrenar este sábado en barrio Alberdi por la mañana, repasando aspectos tácticos, y luego de dicho trabajo el DT dispondrá los convocados para viajar a la capital chaqueña luego del mediodía.

De tal modo, el once titular sería nuevamente con Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Jonás Aguirre; Alex Luna; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.



HOY CUATRO PARTIDOS

Gimnasia de Mendoza, con chance de luchar por el segundo o tercer puesto, será local ante Chacarita, que debe sumar para tener posibilidades de clasificar para el reducido, en el cotejo más relevante de los cuatro a jugarse hoy en el inicio de la 32ª fecha. El partido se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, desde 15.40, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Hoy también jugarán Deportivo Madryn-Quilmes (15), San Martín de San Juan-Santamarina de Tandil (16.45) y Atlanta-Estudiantes de Buenos Aires (19.40, TyC Sports).

La fecha seguirá el domingo con: Deportivo Morón-Independiente Rivadavia (13.30, TyC), Gimnasia de Jujuy-Sacachispas y San Telmo-Guillermo Brown (15); Flandria-Mitre y Villa Dálmine-Agropecuario (15.30), Almirante Brown-Instituto (15.30, TyC), Güemes-Defensores de Belgrano (16), Chaco For Ever- Atlético Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Maipú y Alvarado-Nueva Chicago (16.30), Belgrano-Tristán Suárez (20.10, TyC).

El lunes lo harán Deportivo Riestra-San Martín de Tucumán (15.30, TyC) y Temperley-Ferro (19.10, TyC) y All Boys-Brown de Adrogué (21.10, TyC). Libre: Almagro.

Posiciones: Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) y All Boys 51; Estudiantes (RC) 49; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 46; San Martín (SJ) y Riestra 45, Dep. Madryn 42; Brown (PM) 41, Chacarita y Quilmes 40; Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Brown (Adrogué), Mitre, Almirante Brown y Ferro 39; Agropecuario, Güemes y Gimnasia (J) 35, Atlanta 34, San Telmo 32, Atlético Rafaela 30, Temperley y Dálmine 29; Flandria, Chicago y Alvarado 28; Tristán Suárez 26, Sacachispas 25 y Santamarina 24.



INFERIORES CON FLANDRIA

Este sábado desde las 9:00, las categorías Juveniles de Atlético afrontarán la fecha 23 del Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional. El rival será Flandria, jugando en el predio «Tito» Bartomioli las Menores, mientras que las Grandes jugarán en Jáuregui.

Vale recordar que el Celeste no tuvo actividad en la fecha anterior, ya que los encuentros ante Villa Dálmine fueron suspendidos debido al fallecimiento de Román Chalu, jugador de la Novena División de la institución de Campana. La jornada se jugará el miércoles 14 de septiembre.