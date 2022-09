Formalizan pedido de remoción de Granata

Los diputados peronistas santafesinos finalmente cumplieron ayer por la mañana lo que habían prometido el jueves por la noche: presentar un pedido de expulsión de la Cámara contra Amalia Granatta por sus expresiones en Twitter cuando calificó de "pantomina" el ataque contra la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, tal como publicó este Diario en su edición de ayer.

Leandro Busatto había anticipado el jueves que ingresaría el pedido de remoción de Amalia Granata, por sus declaraciones posteriores al atentado que sufrió la Vicepresidenta. "No vamos a tolerar discursos antidemocráticos y de odio dentro de la Cámara. Es por eso que solicitamos la remoción de Amalia Granata, por sus dichos tras el intento de magnicidio contra @CFKArgentina", sostuvo el legislador peronista en sus redes sociales.

Los diputados que firmaron el pedido de expulsión, que sería tratado en el reciento el próximo jueves y no en una sesión especial, corresponden al propio Busatto, Lucila De Ponti, Paola Bravo, Cesira Arcando, Luis Rubeo, Ricardo Olivera, Matilde Bruera y Carlos Del Frade.

Ayer radio Cadena 3 Rosario quiso generar un diálogo entre Granata, que estaba dispuesta, y Busatto, quien rechazó la posibilidad. "Amalia: no tengo nada que hablar personalmente. Es un tema que debe tratarlo de manera institucional @CamaraDipSF. No se trata de diferencias personales, sino de subestimar el intento de magnicidio contra @CFKArgentina. Lo que pienso de tus dichos lo firmé e ingresé a la Cámara", publicó después el peronista ya lanzado como precandidato a gobernador.

¿Qué había dicho Granata en Twitter? "Todo armado, qué pantomina! Ya no saben qué hacer para victimizarla! Y para que suba en las encuestas. Demasiados obvios", escribió el jueves a la noche. Ayer continuó con la "misma línea editorial" al señalar en diálogo con Radio EME de Santa Fe que "esto es algo armado, oscuro y confuso, si me equivoco saldré a pedir disculpas como corresponde, mientras tanto se investiga, tengo derecho a dudar que esto es una puesta en escena". Y ante la decisión de la CGT de declarar el estado de "alerta", la controvertida legisladora santafesina replicó: "El estado de alerta lo tenemos que tener nosotros con este gobierno que se roba las vacunas, hace fiestas clandestinas, tarifazos, inflación, pobreza, recortes en educación y a los discapacitados, y tiene a los jubilados como indigentes".

Por su parte, el diputado provincial, Maximiliano Pullaro -también precandidato a gobernador- minimizó la posibilidad de que la Cámara avance con la expulsión de la legisladora. "Me parece un error estar pensando en expulsar a Granata aunque no estoy de acuerdo con sus dichos", sostuvo el dirigente radical.

Para que la Cámara analice la conducta de Granata, es necesario reunir dos tercios de los votos presentes en una sesión, y en este caso el peronismo está lejos de conseguir 33 adhesiones en caso de haber asistencia perfecta de 50 diputados.