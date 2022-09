Repudio unánime de los medios artísticos contra el ataque hacia Cristina Fernández

Actrices, actores, directores y directoras teatrales y cinematográficos se pronunciaron con un claro mensaje de repudio ante el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y reafirmaron la voluntad democrática ante la violencia política.

"Hoy no queda lugar para la indiferencia. La violencia desatada y naturalizada nos deja a todos en un estado de riesgo y vulnerabilidad inaceptable. Nuestra historia no nos permite quedarnos silenciosos", destacó la actriz Paola Barrientos.

Por su parte, en comunicación telefónica desde España, Cecilia Roth manifestó su "estado de shock" y un "estado de enorme dolor, incluso físico".

Roth agregó: "Basta de odio y mentiras. Permiten que un sicario que por milagro no pudo completar su tarea, parezca un lobo solitario y loco. Tengo miedo, tengo miedo por Cristina, tengo miedo de sangre corriendo por las calles. Basta. Este es el límite. Hemos llegado al límite. Y no es casual, desde hace mucho tiempo el odio está contaminándonos. Basta de 'ellos y nosotros' porque nos autoaniquilaremos. Memoria, verdad y justicia otra vez y siempre".

El cantante Víctor Heredia destacó: "Solamente puedo decir frente a esta consternación que vivimos todos los argentinos anoche que repudio enérgicamente el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, pero también repudio a los instigadores del odio que nos colocó en una situación de esta naturaleza".

"Creo que la democracia debe generar rápidamente nuevas herramientas que le permitan defenderse del terrorismo intelectual que cotidianamente insulta, descalifica y tergiversa la honorabilidad de quienes fueron elegidos democráticamente por las mayorías", destacó Heredia.

La presidenta de la Asociación de Actores, Alejandra Darín, manifestó "gran dolor y consternación. La escalada de violencia que venimos viviendo no nos deja asombrarnos ante una acción tan vil como es este ataque a la Vicepresidenta de la Nación, que es un atentado contra la democracia y contra todos. Marchamos pacíficamente para repudiar este acto y en defensa de nuestro derecho a vivir democráticamente y en paz".

La actriz y cantante Rita Cortese citó al escritor Julio Cortázar al señalar: "Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella".

"Es clarísimo que en este caso estamos en la presencia del paroxismo de quienes quieren la miseria de un pueblo, que es este intento de magnicidio, intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta de los argentinos", destacó Cortese.

Mientras que Ana Celentano dijo: "Se cruzó una línea, se pasó un límite que parecía que desde el retorno de la democracia estaba consensuado y afirmado en la sociedad que era no mas violencia política, es muy fuerte sentir que pasamos ese límite, eso implica que hay que repensar cómo nos reorganizamos frente a un acontecimiento que pone en jaque a la democracia".

El actor, productor teatral y exsenador nacional por el radicalismo Nito Artaza manifestó su "repudio" y expresó su "solidaridad con la señora vicepresidente de la Nación" y llamó a que hoy sea "un día de reflexión para los argentinos".

"Desde hace mucho tiempo que vengo insistiendo sobre la pacificación, tenemos que resguardar nuestra democracia que tanto nos costó conseguirla", afirmó.

Daniel Araoz dijo estar "profundamente conmovido por la gravedad institucional de los hechos ocurridos, quiero hacer llegar este mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

El comediante Roberto Moldavsky destacó que "es muy difícil volver atrás del odio y es muy peligroso y ayer fue un punto muy alto y creo que increíblemente nos da una segunda chance de volver a repensar este tema".



MÁS REPUDIO

De igual modo, escritores e intelectuales de peso y trayectoria como Claudia Piñeiro o Mempo Giardinelli, instituciones vinculadas al mundo de la cultura, librerías y editoriales repudiaron este viernes desde sus cuentas en redes sociales, con declaraciones y cartas públicas el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y advirtieron sobre los efectos de los discursos de odio que en los últimos meses impregnaron el debate político en el país.

"Qué locura lo que acaba de pasar, intento de atentado a CFK. Qué locura, qué desastre. Qué tristeza. Inconcebible", tuiteó en la noche de este jueves, minutos después de que se conocieran las primeras imágenes, la escritora Claudia Piñeiro, quien fue una de las primeras en manifestar su repudio.

El escritor Sergio Olguín, por su parte, advirtió que "el odio alimentado por políticos opositores y sus medios afines, el silencio cómplice de propios y ajenos ante la escalada de violencia tienen consecuencias gravísimas. Ojalá pare acá. Pero no creo".

"Desde la Unión de Escritoras y Escritores repudiamos enérgicamente al ataque perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y nos solidarizamos con ella y su familia. La gravedad del hecho pone en peligro la convivencia democrática lograda con enormes sacrificios por nuestro pueblo. Exigimos la investigación y el premio esclarecimiento del intento de magnicidio", manifestó la agrupación.

Autores y autoras como Mariana Enriquez, Gloria Peirano, Selva Almada, Betina González, Marcelo Figueras, Horacio Convertini, Cynthia Edul, Eugenia Almeida, Samanta Schweblin y Juan Carrá, entre otros, circularon un comunicado conjunto en el que manifestaron su "preocupación ante los discursos de odio que fomentan ese tipo de acciones, que no consideramos aisladas sino la inevitable consecuencia la escalada de violencia verbal y simbólica en que vivimos".

Paula Canelo, socióloga y directora del programa de estudios políticos de la FLACSO Argentina, advirtió que "la trampa del odio es que es una escalera. Con escalones que podemos estar construyendo todos, nos demos cuenta o no".

El Ministerio de Cultura, por su parte, repudió en un comunicado el "atroz intento de magnicidio" que atenta contra la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho y llamó a "la totalidad de las fuerzas políticas a cesar los discursos de odio y a fortalecer el sistema democrático a través de la palabra".

El sector editorial también se manifestó para condenar el ataque. La filial argentina de la editorial Penguin abogó "por el respeto indiscutible a las instituciones democráticas así como por el debate pacífico de ideas", mientras se sumaron a los repudios Marea y Caja Negra Editora. TÉLAM