Obra generada con inteligencia artificial

Esto no habría tenido ninguna relevancia en el mundo artístico si Allen no hubiera publicado, en cuanto se enteró, un mensaje en el servidor de Discord de Midjourney, en el que explicaba cómo había usado esa inteligencia artificial (IA) generativa para crear las imágenes que presentó al concurso, tras haberlas ampliado e impreso en sus correspondientes lienzos.

La victoria del Teatro de ópera espacial de Allen generó un intenso debate sobre qué es el arte y qué significa ser un artista, y planteó un interrogante: cuánto futuro le queda a los artistas ahora que la IA irrumpió en la escena. Además se planteó la equidad del concurso, pues varios usuarios de Twitter pudieron comprobar, tras ponerse en contacto con ellos, que los jueces no tenían ni idea del origen de la imagen.

Allen considera "hipócrita" despreciar al elemento humano implicado en la creación de su obra: "Yo genero imágenes usando Midjourney, hago correcciones usando Photoshop y recurro a Gigapixel para ampliar".

Además, explicó que la parte de 'generar imágenes con Midjourney "esconde mucho más detrás, pues requiere elegir el 'prompt' (entrada de texto) correcto para lograr el resultado buscado, con muchas tandas de prueba y error, y de selección y ajuste de las imágenes generadas".

Allen tuvo que defenderse de las críticas no sólo en Twitter, sino incluso en el propio Discord de Midjourney: "Entonces, ¿están juzgando el arte o el método por el cual creamos el arte? ¿Qué pasaría si lo enfocáramos desde el otro extremo: si un artista hiciera frente a una serie de restricciones tremendamente difíciles y complicadas para crear una pieza, como pintar mientras cuelga boca abajo y alguien le va azotando (esto es extremo, lo sé)".

"¿Debería el trabajo de este artista ser evaluado de manera diferente a otro artista que creó la misma pieza normalmente? Sé cómo terminará esto: simplemente terminarán creando una categoría de 'arte de inteligencia artificial' para cosas como esta", sostuvo.

Sobre las críticas por hacer trampa, Allen se defendió que presentó el trabajo como "Jason Allen usando Midjourney".



QUÉ ES MIDJOURNEY

Midjourney es el nombre que recibe una herramienta de inteligencia artificial que cumple un único propósito: pintar lo que nosotros le pidamos. No solicita nada a cambio, más allá de una pequeña descripción de lo que deseamos ver. Un par de comandos y nos permite disfrutar de obras de arte de todo tipo y condición. NA