Del cuerpo al espíritu

El tratado holístico del Dr. Rogelio D’ Ovidio, quien nació en Buenos Aires en 1958 y se recibió de médico en 1983 en la UBA, tiene por lema: “Sanar la mente para curar el cuerpo”. Lo que sigue son las ideas principales, destacadas por el autor.

Su cuerpo no es permanente.

Usted puede reemplazar la enfermedad por salud, si mejora lo que ingresa en su cuerpo en forma de alimentos, líquidos, pensamientos, sentimientos, objetivos de vida.

Vivimos interconectados. Estamos unidos desde lo físico.

El límite es una ilusión.

El cuerpo etérico es el molde sobre el cual se forma el cuerpo físico.

Sirve de intermediario entre el resto de los cuerpos sutiles y el cuerpo físico.

Todo se manifiesta en el cuerpo físico, nada se puede esconder físicamente.

El cuerpo físico es el “Televisor” de los cuerpos sutiles.

El cuerpo mental es la fuente de pensamientos, pero no es el cerebro.

Puede haber actividad mental sin cerebro.

La personalidad está formada por la unión de los cuerpos físico, emocional y mental inferior. Es la máscara con que nuestra alma se muestra al mundo.

Personalidad aislada = Egoísmo.

Personalidad + Alma = Amor.

Aunque no sea Dios, el alma lo contiene en su totalidad.

Dios no es externo a usted, es interno.

No existen personas en contacto permanente con su alma.

La personalidad no está alineada con el alma.

Los humanos no tenemos armonía. Cuando hay armonía no hay enfermedad.

El Holismo intenta la integración del hombre en un todo único, sin distinguir compartimentos estancos. Para buscar la armonización, combina elementos de todos los planos.

La enfermedad es una señal de alarma que nos enseña algo. Si no se toma en cuenta, es una oportunidad de aprendizaje que no se aprovechó.

Si no se aprende se repite.

Ninguna enfermedad viene de afuera. La responsabilidad de su enfermedad es suya, y la de su curación también lo es.

Todo lo que critique de otro, usted también lo tiene.

Todo lo que ocurre en su vida, se da por que usted tiene algo que aprender de ello. Todo tiene una causa, nada es azar.

Si algo lo irrita, es porque está reflejando algo suyo.

Nuestros más grandes enemigos pueden ser nuestros más grandes maestros.

Para mantenerse sano se necesita lo siguiente:

- Aire libre y buena respiración,

- Exponerse racionalmente al sol,

- Nutrición sana,

- Movimiento,

- Pensamientos y sentimientos correctos.



* Hugo N. Bruno es Ingeniero, habiendo sido Profesor Consulto de la UTN. En la actualidad se dedica a escribir sobre temas de divulgación.