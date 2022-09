Fridamanía: más de 12 mil personas fueron a ver la obra de la artista

Desde que abrió al público el viernes pasado en el Malba la muestra que pone en diálogo por primera vez las obras de Frida Kahlo "Autorretrato con chango y loro" -integrante del acervo fundacional del museo- y "Diego y yo", el millonario cuadro que adquirió el año pasado el fundador del espacio Eduardo Costantini, la exposición se ha transformado en un imán irresistible que convoca a unos 2.000 visitantes diarios, atraídos por el magnetismo de la artista mexicana que convirtió en arte los hitos dramáticos de su vida.

"Diego y yo" marcó un nuevo récord para el arte latinoamericano en noviembre del año pasado cuando Eduardo F. Costantini, fundador del museo, la adquirió para su colección personal. La obra fue pintada por la artista antes de su muerte en 1954 y en ella aparece el rostro de su marido, Diego Rivera, como un tercer ojo que evoca la obsesión y el sufrimiento de la artista por la relación apasionada y turbulenta que mantenía con él.

El cuadro, que se exhibe en la sala Silvia N. Braier, forma parte de "Tercer ojo", la flamante exposición del Malba que reúne más de 240 obras icónicas del arte latinoamericano de artistas como Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros. Allí también está presente la otra obra de la pintora que pertenece al acervo de museos desde su fundación: "Autorretrato con chango y loro".

Desde su apertura al público el pasado viernes, unas 12.000 personas ya visitaron la muestra. En algunos casos, son personas que habitualmente no concurren a exposiciones de arte pero que se reconocen fascinadas o intrigadas por el fetichismo que despierta la artista mexicana. Ignacio tiene 30 años y es una de las primeras veces que va a un museo: "Medio que fuimos por toda la publicidad que había alrededor de de la obra de Frida, que era la más cara de Latinoamérica y todo lo generado alrededor. Nos pareció que podía ser un buen plan", dice.

La oscuridad de la sala contribuye a generar una relación cercana del público con las obras. Solo una luz tenue ilumina los cuadros desde arriba. "Si estuviera en una sala más grande, no se generaría una conexión tan íntima con sus piezas, con su archivo. Lo que permite este recinto es que el público se conecte de una manera más directa con los elementos. Aunque uno tiene que hacer la fila, dentro de todo, el momento en que entras es de mayor plenitud", sugiere la curadora.

Durante el recorrido, los visitantes se toman fotos sin flash con los cuadros o se acercan a las vitrinas para poder admirar los elementos de cerca. Una mujer pasa las manos por el módulo que contiene una blusa roja con flores blancas bordadas a máquina que fue de uso diario de Frida. Lo hace como si pudiera tocarlo y, luego, quien la acompaña le saca una foto donde queda capturada la "fridamanía".

"Tercer ojo" también despliega piezas artísticas bajo títulos como "Transformar lo social", "Transformar la realidad", "Transformar el dispositivo" y "Transformar el cuerpo". Cada una de las salas reúne obras que evocan las distintas transformaciones pero todas se encuentran atravesadas por el arte latinoamericano que despliega una amplia gama de técnicas y colores.

"Es importante que esta obra se encuentre en el Malba porque atrae a una gran cantidad de público que a lo mejor se moviliza por Frida pero no por otra muestra. Entonces, me parece que al venir, permite que vean otras cosas -analiza García- Lo importante es esa dinámica de que 'una cosa te lleva a la otra' y permite reconectarnos luego de la pandemia y visitar el museo para que sea un espacio de disfrute y aprendizaje. TÉLAM