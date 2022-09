Copa Santa Fe: suspensión de partidos

Debido a los hechos que son de público conocimiento, la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe, informó que se resolvió postergar los partidos programados para hoy, en el marco de la Copa Santa Fe.

Los encuentros de sábado y domingo, se jugarán tal cual estaba previsto.

"Instamos a una jornada de reflexión en defensa de la democracia", publicó el sitio oficial de la Federación.

Se recuerda que los cinco equipos de la ARB que participan del certamen en esta instancia Federativa, se iban a jugar en esta jornada, por lo que ahora se aguardará la reprogramación de los partidos, que iban a ser los siguientes:

Unión de Sunchales vs Unión de Avellaneda; Atlético de Rafaela vs CACU de Ceres; Rivadavia Juniors vs. Argentino Quilmes; Peñarol vs. Atlético San Jorge; y Atlético Sastre vs. Independiente.