¿Equipo que gana no se toca?

Dicen que los equipos que ganan no se tocan. Mucho menos, los que golean. Claro, todos quedaron más que conformes en Atlético de Rafaela tras el 3-0 ante San Martín de San Juan y no cambiará absolutamente nada para visitar a Chaco For Ever.

El encuentro se jugará el próximo domingo 4 de septiembre a las 16.30hs y con arbitraje del tandilense Lucas Novelli.

Atrás quedó la racha de tres partidos sin triunfos y ahora intentará cortar la nefasta marca que tiene como visitante: casi un año sin ganar en terreno ajeno. A pesar de ello, ahora en Alberdi todo es alegría. El merecido y claro triunfo ante los sanjuaninos más el buen andar en Copa Santa Fe trajeron algo de calma y confianza para lo que viene.

En la mañana de ayer el tiempo obligó a cambiar lo planificado y el entrenamiento que iba a tener lugar en el predio Tito Bartomioli se desarrolló bajo techo. El Complejo Planeta 10, de fútbol 5, fue el lugar donde el elenco albiceleste llevó a cabo ejercicios en espacios reducidos y de definición.

Para este viernes por la tarde, en el estadio Monumental, está previsto el entrenamiento formal de fútbol y allí Ezequiel Medrán ratificará lo que prácticamente, a esta altura, es una obviedad: el mismo 11 que viene de ganarle al conjunto sanjuanino.

De no mediar inconvenientes Atlético saldría a cancha con Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

Tanto Marco Borgnino como Nicolás Aguirre y el uruguayo Emiliano Romero no pudieron estar a disposición del DT para la última fecha debido a diferentes lesiones muscular. Según su evolución podrían ingresar en la consideración de Medrán para viajar mañana a Chaco.



DOMINGO 11 ANTE SAN TELMO

Atlético se prepara para visitar este domingo 4 de septiembre a Chaco For Ever, por la fecha 32 de la Primera Nacional, y luego volverá a jugar el domingo 11 de septiembre. En dicha ocasión volverá al estadio Monumental para recibir a San Telmo, a las 19.30hs.

Posteriormente, donde peleará por la permanencia en la categoría, a la “Crema” le quedarán los siguientes juegos: Gimnasia de Mendoza (V), All Boys (L), Güemes de Santiago del Estero (V) y Deportivo Riestra (L).