En el Día de la Industria, desde CAME piden mayor certidumbre para invertir

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró ayer en el Senado de la Nación el Día de la Industria junto a 150 industriales pyme. El presidente de la entidad, Alfredo González, convocó a generar políticas que den certidumbre al sector. “Es difícil invertir cuando enfrentamos el nivel de inflación que sufre nuestro país, cuando el financiamiento bancario resulta prácticamente inaccesible, cuando se nos presentan restricciones para acceder a la materia prima que nuestras industrias necesitan transformar”, expresó.

La industria es la actividad económica que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. “El 22% del empleo nacional es creado por el sector, que cuenta con más de 146 mil industrias y produce el 20,2% del PIB argentino”, señaló González y agregó: “Sin embargo, en la mayoría de los casos, las pymes se financian con fondos propios”.

Cabe destacar que por el crecimiento de la economía argentina en 2021 hoy las empresas demandan una mayor cantidad de insumos para la fabricación de bienes finales.

De acuerdo al último informe de CAME difundido a fines de agosto, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), la producción de la industria manufacturera pyme subió 1,7% interanual en julio en términos reales, y tuvo una retracción de 0,9% en la comparación mensual (contra junio). En el acumulado enero-julio, esta variable presentó una variación interanual positiva de 2,8%.

“En nuestro país se crea una pyme cada 2300 habitantes, mientras que en el resto de Latinoamérica la proporción es de una compañía cada 505 habitantes. Es imposible pensar en el desarrollo de la Argentina sin industria”, dijo el titular de CAME.

En ese sentido, los directivos de la entidad federal y representativa de las pymes propusieron: una nueva Ley Pyme, una política tributaria que diferencie a las firmas por tamaño y por regiones, una reforma laboral que apunte a reducir costos sin afectar la remuneración de los trabajadores, créditos a tasas subsidiadas para financiar inversiones, fondos para investigación y desarrollo e incrementar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.

Participaron, también, los economistas Emmanuel Álvarez Agis y Esteban Domecq; los vicepresidentes de CAME Camilo Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, y el director de Industria de la entidad, Juan Carlos Uboldi.



ÚLTIMOS DATOS

La producción de la industria manufacturera pyme subió 1,7% interanual en julio en términos reales, y tuvo una retracción de 0,9% en la comparación mensual (contra junio). En el acumulado enero-julio, esta variable presentó una variación interanual positiva de 2,8%.

El uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se ubicó en 71,4%, es un 1,8% por debajo de junio, con el nivel más elevado en Maderas y Muebles (77,1%) y el más bajo en Papel, Cartón, Edición e Impresión (68,1%). Solo un sector, Productos químicos y plásticos, aumentó el uso de sus instalaciones en el mes del relevamiento, mientras que el resto de los ramos registraron disminuciones.

El mes de julio fue muy complejo en la operatoria cotidiana del empresario industrial pyme, porque estuvo marcado particularmente por cierta incertidumbre más de tipo de política, generada a partir del recambio de funcionarios con injerencia en materia productiva. En este marco, las industrias pymes debieron enfrentar la agudización de algunos problemas que ya formaban parte de la coyuntura, como las demoras en el abastecimiento de insumos, falta de valores de referencia, subas de precios que, entre otras cuestiones, obstaculizaron la producción de este mes.

En este contexto, la mayoría de los sectores relevados mejoraron en la comparación interanual y la mitad de ellos, también lo hizo en la confrontación intermensual. Sin embargo, desde el pico registrado en marzo 2022, se observa una marcada reducción de la dinámica de crecimiento de la industria pyme generando cierta preocupación sobre el sostenimiento de esta tendencia.