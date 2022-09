La décima empieza hoy

La décima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que se iba a poner en marcha anoche, finalmente dará inicio este viernes con dos encuentros. El partido que debían jugar en San Vicente, Brown y Peñarol, fue postergado para hoy debido a la lluvia durante todo el jueves.

De este modo, a las 21.30hs y con arbitraje de Ariel Gorlino, jugarán el Verde y el conjunto de la V azulada.

El elenco de Villa Rosas viene de golear 3-0 al Deportivo Tacural, victoria que le permitió recuperarse tras tres caídas en fila. Los dirigidos por el rafaelino César Riberi vienen de caer ante el líder, Ben Hur 2-1 en barrio Parque y hace cuatro fechas (1E y 3P) que no logra sumar de a tres.

Por otra parte, Argentino Quilmes será local de Talleres de María Juana. Dicho partido, que se disputará en el estadio Agustín Giuliani, tendrá su inicio a las 22.00hs. El árbitro principal será Leandro Aragno.

El "Cervecero" viene de perder por la mínima con Atlético de Rafaela mientras que Talleres, colista del Clausura, fue derrotado por Argentino Vila 2-0.



LA FECHA 10. Viernes 02/09: 21.30hs Brown San Vicente vs Peñarol, 22.00hs Arg. Quilmes vs Talleres (MJ). Domingo 04/09: 11.30hs 9 de Julio vs Atlético de Rafaela. 15.30hs Ferrocarril del Estado vs Bochazo, Atlético María Juana vs Dep. Ramona, Dep. Aldao vs Sportivo Norte, Arg. de Vila vs Florida de Clucellas; 19.30hs Dep. Tacural vs Dep. Libertad.



LAS POSICIONES. Ben Hur 23, puntos; 9 de Julio 18; Sportivo 16; Ferro 15; Atlético 15; Ramona 14; Libertad 13; Peñarol 13; Quilmes 12; Tacural 12; Aldao 12; Brown 11; Unión 11; Florida 11; Vila 11; Bochazo 8; Atlético (MJ) 6; Talleres (MJ) 4.



POSICIONES EN RESERVA. Atlético 21, puntos; Libertad 20; Sportivo 20; Quilmes 20; Ferro 18; Brown 17; Ramona 17; Peñarol 17; Ben Hur 16; Aldao 14; 9 de Julio 9; Bochazo 9; Unión 8; Florida 7; Atlético (MJ) 4; Tacural 2; Talleres (MJ) 2; Arg. de Vila 2.