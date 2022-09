El Cine Belgrano renueva su cartelera con varios estrenos

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano comunica la cartelera de esta semana que se extenderá desde hoy, viernes 2 de septiembre, hasta el próximo martes.

En el horario nocturno se proyectará “¡Nop!” (Nope en inglés, sigla de Not of Planet Earth), la tercera película del director Jordan Peele (Huye 2017, Nosotros 2019). Un relato de ciencia ficción con algunos elementos de terror cuya historia gira alrededor de un rancho en California y la aparición de extraterrestres.

A lo largo de “¡Nop!” se podrán apreciar guiños a películas como La guerra de los mundos y Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, así como también Señales de M. Night Shyamalan.

La historia sigue a los trabajadores del rancho de Hayward, un lugar donde preparan caballos para filmaciones de Hollywood. Ubicados en medio de un árido paisaje, viven una tranquila rutina, hasta que un día espeluznantes sucesos comienzan a ocurrir, y transformarán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla.

El rodaje de “¡Nop!” reencontró a Jordan Peele con el protagonista de su primer largometraje, Daniel Kaluuya. En esta producción también se podrá disfrutar de los trabajos de figuras como Keke Palmer y la estrella de The Walking Dead, Steven Yeun, nominada al Oscar por su papel en Minari.

Se podrá ver desde hasta el martes 6 de septiembre (a excepción del domingo 04/09) a las 21:15, subtitulada, con una entrada general de $ 600. Es apta para mayores de 13 años.



SEGMENTO FAMILIAR

En esta ocasión, se estrena el film de animación japonés “Dragon Ball Super: Super Hero”, dirigido por Tetsuro Kodama.

Secuela de Dragon Ball Super: Broly. Piccolo, personaje emblemático de la historia creada por Akira Toriyama, es el centro de la acción en esta nueva película. En esta ocasión, el Ejército Red Ribbon -al que se enfrentó Goku en el pasado- ha regresado con dos nuevos androides para desafiarle a él y a sus amigos.

Se podrá ver hasta el martes (a excepción del domingo) a las 18:00, doblada y en 2D. La entrada general es de $ 600.



ESPACIO INCAA

El estreno nacional de esta semana es “Santa”, drama dirigido por Víctor Postiglione, con Manuel Replik Vainstein y Jonathan Da Rosa.

Robinson busca desesperadamente a su hermana Santa, víctima de una red de trata de personas en un pueblo humilde de la provincia de Buenos Aires. Junto a su primo José y su amiga Ornella se internan en los peores lugares de la zona en busca de "El Toni", un traficante de menores que, según dicen, tiene a Santa y a otras jóvenes secuestradas para venderlas a países vecinos.

Se podrá ver hasta el martes a las 19:45. La entrada general es de $ 100 y se aplica el descuento a jubilados y estudiantes con un precio de $ 50. Es apta para mayores de 13 años.



PROMOCIÓN 2X1

Como novedad, a partir de esta semana habrá promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

El beneficio se extenderá desde este mes hasta diciembre inclusive. Se recuerda, además, que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.