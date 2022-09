Nuevo encuentro: ciclo "Música entre libros"

En esta ocasión, participarán los músicos locales Gustavo Beck, en guitarra; Bruno Galloni, en batería; Nico Previotto, en saxo; Maximiliano Cervetti, en teclado; y Laureano Vivas, en percusión.

Además estarán Ana Clara Piovessano, Diego Lull y Maximiliano Eschbach como cantantes invitados.

En palabras del músico local, "Abratte Gruv Proyect surge a fines del 2016, partiendo de una necesidad personal en lo artístico y profesional. Siento que, luego de más de treinta años de carrera, puedo estar preparado para lanzarme a la aventura de liderar una banda en casi todas las facetas que esto incluye. A veces lo siento una tarea titánica, pero trato de priorizar lo positivo y seguir adelante".

"Por otro lado, esta etapa me da la libertad de no tener una banda fija y estable. De esa manera también veo la factibilidad de tocar con muchos de los músicos con los que compartí escenarios en el transcurso de tantos años...".

En cuanto a su proceso creativo y su actividad profesional, comenta: "Hace más de una década que estoy siempre desarrollando distintas formaciones con las mismas búsquedas musicales, que son una especie de leitmotiv... Funk, Soul, Blues y Jazz rondan sonoramente también en esta formación llamada Abratte Gruv Proyect y, de esta manera, es como si todo mantuviera una continuidad y una coherencia en lo estilístico".

"Siempre con la premisa de tocar covers de los grandes de la música negra, pero a la vez tratando de que pasen por el filtro de cada uno de los músicos que tocan en cada show".

Al hablar de la pandemia, Abratte recuerda: "La Pandemia hizo que surja un contacto mas fluido con mi instrumento, inclinándome inconscientemente a la composición. En la actualidad esa nueva música forma parte en mis shows en vivo".

"Todos esos estilos "negros" que nombré antes, están sumamente arraigados en mi ser y mi alma como bajista. Así que todas mis canciones tienen esas sonoridades. Permanentemente estoy revisitando clásicos de autores como por ejemplo, Stevie Wonder, Joe Zawinul, Pee Wee Ellis, Miles Davis, James Brown, Robert Johnson, entre otros. Además incorporo clásicos de grandes bandas del rock y el pop inglés. En esta etapa del proyecto, uno de los caminos más recurrentes es el de la improvisación cercana al lenguaje del Blues y del Jazz".

Las entradas para este nuevo encuentro del ciclo "Música Entre Libros" pueden adquirirse a un valor de $600 en Faber Libros, ubicado en calle Saavedra 52.