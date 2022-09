Alcaraz fue mucho para Coria

El rosarino Federico Coria cayó ayer ante el juvenil español Carlos Alcaraz, quien hizo pesar su jerarquía y lo eliminó de la segunda ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de tenis que se juega en Nueva York, al vencerlo por 6-2, 6-1 y 7-5.

Coria, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial de la ATP, no pudo contra el promisorio Alcaraz (4), quien despachó al argentino luego de 2 horas y 12 minutos.

La jornada del jueves del US Open tuvo un argentino en acción en el cuadro de dobles: el porteño Andrés Molteni en pareja con el mexicano Santiago González perdieron ante los australianos Matthew Ebden y Max Purcell por 7-6 (9-7), 6-7 (8-10) y 6-1, por la primera ronda.