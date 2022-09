Juegan todos por la Copa

Comenzará a disputarse este viernes la séptima fecha de la Copa Santa Fe de básquetbol, en la que serán locales Atlético, Peñarol y Unión de Sunchales, mientras que Quilmes e Independiente jugarán en condición de visitante.

En nuestra ciudad, la Crema intentará dar un nuevo paso en la lucha por el primer puesto de la Zona B, recibiendo a CACU de Ceres. Los dirigidos por Javier Maretto vienen de vencer en San Vicente a Brown e intentarán tomarse revancha de la caída ante la escuadra de Marcelo Miretti en la rueda inicial.

Unión, que marcha invicto y lidera con autoridad la Zona A, en esta oportunidad será anfitrión de Unión de Avellaneda, en tanto que Peñarol buscará el primer triunfo en el torneo en Villa Rosas ante Atlético San Jorge. También por la Zona D, Independiente viajará hasta Sastre para enfrentar al local Atlético e intentar seguir luchando por los primeros puestos.

En tanto, Quilmes por la Zona C tendrá un duro compromiso en Santa Fe ante Rivadavia Juniors.

Toda la fecha: Zona A, viernes 21.30 Alma Juniors de Esperanza vs. San Lorenzo de Tostado; Unión de Sunchales vs. Unión de Avellaneda (Reinheimer y Soria); domingo a las 20 Sanjustino vs. Huracán de San Javier.

Zona B: viernes 21.30 Platense de Reconquista vs. Colón de San Justo; Atlético Rafaela vs. Club Atlético Ceres Unión (Araujo y Meza). Sábado 20.30 Atlético Tostado vs. Brown de San Vicente.

Zona C: viernes 21.30 Banco de Santa Fe vs. Atlético María Juana; Ceci de Gálvez vs. Argentino de Firmat y Rivadavia Juniors vs. Quilmes de Rafaela (Varela y Sottocorno).

Zona D: viernes 21.30 Firmat Football vs. Gimnasia de Santa Fe; Atlético Sastre vs. Independiente de Rafaela (Ronzani y Zuliani); Peñarol de Rafaela vs. Atlético San Jorge (Gasca y Contreras).