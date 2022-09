Ben Hur y Libertad comparten zona en Femenino

Este martes se realizó en la Federación Santafesina el sorteo de los grupos y fixture de la Copa Santa Fe de básquet femenino, que tiene fecha de inicio para el 16 de septiembre. Ben Hur -campeón defensor del título- integrará la Zona A junto al otro representante de la ARB, Libertad de Sunchales, y con Alma Juniors de Esperanza y San Lorenzo de Tostado.

En el grupo B estarán Maciel, República del Oeste, Náutico Sportivo Avellaneda y Unión de Santo Tomé.La zona C, en tanto, tendrá a Santa Rosa de Santa Fe, Alba de Maciel y Temperley de Rosario.Y en el grupo D estarán Atlético Elortondo, Ben Hur de Rosario y Atalaya de Rosario. En los grupos de tres elencos aquellos que queden libres jugarán entre ellos un interzonal.

El fixture de la Zona A es el siguiente: Primera fecha (16/9): San Lorenzo vs. Ben Hur y Alma vs. Libertad.

Segunda fecha (23/9): Ben Hur vs. Alma Juniors y Libertad vs. San Lorenzo.

Tercera fecha (7/10): Alma Juniors vs. San Lorenzo y Ben Hur vs. Libertad.

Cuarta fecha (14/10): Libertad vs. Alma y Ben Hur vs. San Lorenzo.

Quinta fecha (21/10): Alma vs. Ben Hur y San Lorenzo vs. Libertad.

Sexta fecha (28/10): San Lorenzo vs. Alma y Libertad vs. Ben Hur.