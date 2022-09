En hidrocarburos y energías renovables

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La secretaria de Energía, Flavia Royón, sostuvo que la Argentina atraviesa un momento histórico en materia energética que debe aprovechar, con el fin de sustituir importaciones.

"Estamos dando pasos firmes en la planificación y la generación de marcos regulatorios para impulsar nuestro desarrollo", destacó.

Explicó que el Gobierno tiene "urgencia" por aprovechar "una ventana de oportunidad" en materia de hidrocarburos y de energías renovables, porque en algún momento, alertó, esas ventanas "se cierran".

Subrayó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "ha sido claro en dar las señales que se esperaban: orden fiscal, normalizar subsidios y la incorporación de la eficiencia energética para la sustentabilidad a largo plazo del sistema".

"Tenemos la posibilidad de convertirnos en un modelo exportador de energía, que nos permita sustituir importaciones y tener una matriz energética competitiva, con reglas claras y previsibilidad. El sector energético es parte de la solución para los problemas de Argentina", señaló en el marco de un seminario.

La funcionaria se refirió a la reciente aplicación de la segmentación de tarifas, la cual consideró que "no es una medida aislada".

Dijo que las empresas ya saben qué clientes pierden subsidios: "Ya se pasaron los datos, los cuadros tarifarios ya estaban publicados. Más que la quita de subsidios, se implementó un sistema más justo. No ha sido sencillo. Es la primera vez que se toma este dato de linkear un medidor con el nivel de ingreso para poder hacer una redistribución", aclaró.

Consideró que este camino será "una construcción. Estamos trabajando en que esto se pueda perfeccionar, poder avanzar con la campaña de educación en la eficiencia y ahorro de la energía".

Y agregó: "Es una medida más dentro de lo que entendemos y que compartimos el diagnóstico que Argentina tiene una coyuntura donde es difícil que crezca el país y haya inversión porque la restricción de dólares también afecta a la importación. Y no hay inversiones y crecimiento sin poder solucionar este tema".

Royón aseguró que el país "necesita estabilizar su macroeconomía" y dijo que hay que ordenarla para el sector energético, que si no recibe inversiones no es que se mantiene, se achica".