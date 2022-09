"Es un gran desafío recibir a más de 700 industriales de toda la Provincia"

Por Pedro Ulman



El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Diego Castro, destacó que "es un enorme desafío y compromiso organizar el encuentro anual de la Federación Industrial de Santa Fe, que se realizará el viernes 9 de septiembre, en la que esperamos la participación de más de 700 empresarios y autoridades del Municipio, la Provincia y la Nación además de las entidades de la producción, como la Unión Industrial Argentina".

Al celebrarse hoy el Día de la Industria Argentina, el dirigente saludó especialmente "a todos los asociados que día a día fabrican el presente y el futuro de la ciudad, la región y el país, generando valor agregado y trabajo".

"El año pasado comenzamos a pensar una agenda especial para este 2022 porque nuestro querido Centro Comercial e Industrial celebrará el 90 aniversario de su creación el próximo 25 de diciembre. La consigna fue establecer un programa de actividades que responda a los intereses de nuestros asociados de los distintos sectores, industrial, comercio y servicio. A principios de año, en una de las reuniones de la Federación Industrial de Santa Fe, levantamos la mano para proponer Rafaela como sede de la celebración del Día de la Industria que se realiza en septiembre. Aceptaron nuestra candidatura, lo que nos puso muy contentos, nos llena de orgullo pero a su vez es un compromiso enorme", explicó Castro en diálogo con LA OPINIÓN.

Desde hace meses, los equipos operativos del CCIRR y de FISFE se encuentran "en línea" para avanzar en la co-organización del mega evento. "Es un trabajo enorme en el que todos estamos involucrados, en particular Adolfo Hartmann, nuestro compañero de la directiva del Centro Comercial e Industrial que además integra la conducción de la Federación", explicó el dirigente. "Hemos encontrado el respaldo de numerosas empresas de la zona que se sumaron al desafío en calidad de sponsors para ayudar a solventar los gastos de la organización", agregó.

El encuentro será el próximo viernes 9 al mediodía en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela. "Es muy bueno poder festejar en un espacio emblemático que se llama Salón de Industrias, ideal para el encuentro de las empresas industriales de Rafaela y toda la Provincia. Creemos que será un evento que va a quedar en la historia de la institución" se entusiasma Castro.

Ya confirmaron su presencia el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente Municipal de Rafaela, Luis Castellano, lógicamente el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, el ministro de Producción de la Provincia, el rafaelino Daniel Costamagna -también ex presidente de Sociedad Rural de esta ciudad-, legisladores provinciales y nacionales. Además, se espera al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja y al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, más allá de que por sus agendas puedan "bajarse" a último momento.

Según el programa, el primer discurso a modo de bienvenida será de Castro en representación del CCIRR y todos sus asociados en tanto que luego será el turno del intendente Castellano. Luego se servirá el almuerzo y al finalizar comenzará la entrega de premios al Mérito Industrial, con la novedad de que por primera vez se distinguirá a una empresa por el rubro Inversión.

Posteriormente, pronunciarán sus mensajes el titular de FISFE, el esperancino Sarmiento, el gobernador Perotti y de confirmarse la presencia, Funes de Rioja y De Mendiguren. Los efectos de la pandemia, la primavera industrial, la inflación, la crisis cambiaria, la incertidumbre por el escenario actual y el escenario electoral del 2023 pueden ser ejes de los distintos discursos donde se suele destacar lo que se hizo bien y las deudas para el sector.

"Estamos con una enorme expectativa, ya con la cuenta regresiva pues falta apenas una semana" dijo Castro, que además anticipó que la institución tendrá su asamblea anual para renovar autoridades el 28 de octubre y que en diciembre anhela inaugurar las remodelaciones internas en la sede gremial y quizás, también la refuncionalización del sector de estacionamiento.

El CCIRR "tiene muchos frentes abiertos" destacó Castro a la vez que elogió el nivel de participación de dirigentes y asociados en cada una de las iniciativas. "El calendario de capacitaciones es muy importante, las gestiones por el Microcentro con la renovación de canteros y veredas de bulevar Santa Fe y la infraestructura del área industrial requiere dedicación y seguimiento. Recientemente se realizó el Foro Regional de Centros Comerciales a Cielo Abierto con apoyo de Fececo y de CAME. En mayo habíamos organizado el encuentro de UIA Joven que fue una experiencia increíble y que permitió darle forma definitiva al CCIRR Joven, un semillero dirigencial que es muy importante para nuestra entidad. En definitiva, estamos en un muy buen momento institucional, con actividades, con proyectos y ahora como anfitriones del Almuerzo Anual de FISFE", finalizó Castro.