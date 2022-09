Una donación de órganos permitió realizar 7 trasplantes

El Ministerio de Salud de la provincia informó que días atrás se realizó un operativo multiorgánico de características excepcionales. El mismo se llevó adelante en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe y permitió ablacionar todos los órganos sólidos que dispone el cuerpo humano para la trasplantología, los que fueron injertados en forma exitosa a siete pacientes que, de ese modo, salieron de la lista de espera. También se extrajeron las córneas. El operativo completo -que tuvo lugar la semana pasada- requirió de una sincronizada coordinación entre varios equipos y sus correspondientes medios de traslado, entre los que se contaron vuelos sanitarios y el apoyo logístico de ambulancias y patrulleros.

Al respecto, la coordinadora del Centro Único de Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) en el Hospital Cullen, Dra. Eugenia Chamorro, destacó que “el proceso abarcó desde el abordaje y contención a la familia del donante, ya que se trató de una muerte inesperada de una persona joven, hasta la confirmación de los siete implantes, cinco de ellos en otras provincias, en el transcurso de casi 24 horas”, y agregó que se ablacionaron “los riñones, los pulmones, corazón, hígado y páncreas, en tanto que el intestino estaba apto para trasplante pero no se encontró receptor compatible”.

La representante del Cudaio indicó también que “a excepción de los riñones, que se asignaron localmente, todos los órganos fueron ablacionados por cinco equipos de trasplante de otras provincias que actuaron secuencialmente, y cada uno regresó en vuelo sanitario con el órgano ablacionado al centro de trasplante correspondiente. En el medio, los traslados desde y hacia el aeropuerto también demandaron una acción coordinada y urgente de vehículos y choferes. Se agregó también una intervención judicial que fue expeditiva y comprensiva de la dimensión humana del operativo”.

Por último, Chamorro destacó que “en este operativo casi un centenar de personas trabajaron en tiempo récord, y lo hicieron con un profesionalismo y un compromiso conmovedores. También gracias a todos ellos fueron posibles los siete trasplantes”.



EN EL HECA

Al mismo tiempo que en la ciudad de Santa Fe, en Rosario se producía el cuarto proceso multiorgánico del mes en el Hospital de Emergencias Médicas Clemente Álvarez (HECA). La subdirectora del Cudaio, Dra. Georgina Caggiano, remarcó que “como siempre ocurre cuando confluyen dos operativos, las estructuras de nuestra institución se prodigaron al máximo, principalmente nuestro Laboratorio de Inmunogenética y el área de movilidad”. Asimismo, remarcó que todas las donaciones realizadas durante agosto “han sido multiorgánicas, lo que permitió que una proporción mayor de pacientes de la lista de espera reciban su trasplante. Esto no es producto del azar sino de la dedicación, especialización y compromiso de los profesionales que intervienen en cada proceso. Son las condiciones de donación para las que trabajamos, corriendo contra el tiempo y buscando hasta la última opción de aceptabilidad para no tener que descartar órganos”. En el transcurso del mes pasado los cuatro procesos realizados en el HECA hicieron posibles siete trasplantes de riñón, cuatro de hígado, dos de corazón y uno del bloque de riñón y páncreas. Adicionalmente, la provincia registró en agosto seis donaciones de tejidos, que tuvieron lugar en el HECA y Hospital Centenario, ambos de Rosario, el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, y en el Sanatorio del Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe.