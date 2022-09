Septiembre llegó con precipitaciones

Tal como se venía anunciando, septiembre comenzó en Rafaela y región con lluvias. Desde las primeras horas de este jueves, hasta la siesta prácticamente, cayeron 19 milímetros en nuestra ciudad de acuerdo al Twitter Clima Rafaela, con una mínima de 10ºC y una máxima de 19ºC. Seguramente, después de varios días de sequía, estas precipitaciones vinieron más que bien para el sector agrícola, como así también para los patios y jardines, ya que empezamos a transitar el mes de la primavera, tal vez el mes más lindo para la gran mayoría. No obstante, el SMS indica, para los próximos días, sol pleno y sin lluvias al menos hasta la próxima semana, con máximas entre 22ºC y 24ºC.



¿COMO SERA EL TIEMPO

EN PRIMAVERA?

Arrancó septiembre, el mes de la primavera, una estación en la que todo tiende a florecer. Más allá del cambio de estaciones cada tres meses los días 21 de septiembre, diciembre, marzo y junio, la meteorología marca el recambio el primer día de cada uno de esos meses. Es por eso que este jueves, primero de septiembre, comenzó una nueva temporada. ¿Cómo será? A tener en cuenta: estará acompañada por la Niña por tercer año consecutivo y esto implicará la continuidad de la sequía que podría incluso continuar durante el verano. Tampoco será casualidad que vuelva a caer granizo sin llover, como ocurrió en el mediodía del martes en algunas localidades de la provincia de Santa Fe producto del intercambio de masas de aire. Según los especialistas, "después de un agosto donde la sequía fue un factor determinante, entraremos en una Niña por tercer año consecutivo. Y si bien será una Niña débil, nos afectará con precipitaciones por debajo de lo esperado y temperaturas un poco más altas de lo esperado, con un caudal del río que también va a presentar una altura inferior por debajo de los 2,50 metros", precisó el meteorólogo Jorge Giometti, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (SAT) respecto al panorama que se avecina de cara al último trimestre del año y el inicio de la primeravera. Aclaró que "habrá presencia de tormentas de variada intensidad porque estamos en una zona de intercambio de aire cálido y frío como se está dando en el país".

En la misma línea, los especialistas Vanesa Balchunas y Jorge Fusco aseguraron que "para la región se esperan pocas lluvias, continuando baja la influencia de la Niña que seguirá por lo menos hasta fin de año", de modo que el déficit hídrico será una constante. Y las temperaturas "estarán en niveles normales, incluso un poco superiores" aunque también "habrá irrupciones de aire frío que seguirán dejando condiciones invernales incluso con la formación de heladas".

"El Niño oscilación Sur (Niña) tiene incidencia en las precipitaciones y las corrientes de vientos que van a llegar hacia octubre y noviembre, lo cual incidirá sobre el patrón de lluvias. Hasta ahora se mantiene inferior al normal y veremos si nos entrega, al menos, un mes de precipitaciones antes de ingresar al verano, dado que de no cambiar las condiciones, se avizora una temporada seca", agregó, por su parte, Balchunas. "Otro punto a remarcar es que con el aumento de las temperaturas también hay probabilidad de la formación de tormentas convectivas que en esta época del año comienzan a ser más frecuentes, incluso con la caída de granizo", apuntaron. Y destacaron en particular lo que ocurrió el pasado martes, cuando granizó en horas del mediodía y hasta en algunos puntos de la ciudad el cielo estaba despejado".

A la hora de explicar el fenómeno del granizo, Balchunas comentó que normalmente, tanto en otoño como en primavera, comienzan a darse episodios parecidos como la lluvia inesperada del día martes. "Generalmente, cuando ingresa aire frío sobre una superficie muy húmeda y cálida, se dan estos fenómenos que suelen llamarse chaparrones de frío. Es decir, la atmósfera permite que algunas precipiten y arrojen precipitaciones aisladas, de cortos períodos. En otros casos, en cambio, al ser muy fría la masa de aire como la que ingresó y con mucha humedad en el ambiente, se dio esa granizada de pequeños tamaños que no revestían carácter de peligrosidad", precisó la meteoróloga".