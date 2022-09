Iniciaron las negociaciones paritarias con los gremios de la administración central

Funcionarios y representantes de UPCN y ATE se reunieron en cumplimiento de lo acordado en el mes de marzo. Los gremialistas hicieron hincapié en que no se descuenten los días de paro. Este viernes el encuentro se realizará con los gremios docentes.

Los ministros de Economía, Walter Agosto y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, junto a sus equipos técnicos, encabezaron la primera reunión con representantes de los gremios de la administración central en el marco de la negociación paritaria, tal como se había adelantado hace algunos días. Estuvieron presentes Jorge Molina, secretario general de UPCN y Jorge Hoffmann, su par de ATE.

El encuentro, realizado en Casa de Gobierno, dio cumplimiento a uno de los puntos del acta que se suscribió en el mes de marzo, el cual hace referencia a la apertura de un período de revisión de las temáticas acordadas oportunamente.

Al término del mismo, el ministro Pusineri explicó: “Hemos iniciado la negociación paritaria en el día de la fecha tal cual lo veníamos anunciando. A partir de hoy van a comenzar una serie de encuentros e intercambios para abordar los temas que nos convocan. La semana que viene vamos a tener un nuevo encuentro donde, fruto del trabajo que podamos ir realizando en estos días, esperamos tener las condiciones para poner sobre la mesa una propuesta salarial”.

Asimismo, el funcionario manifestó: “El sistema en el que trabaja la provincia de Santa Fe, reivindicamos la negociación colectiva como forma de garantizar los derechos de los trabajadores y abordar las cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado. El tema de los descuentos de los días de paro fue incorporado por los gremios en el día de hoy, cuando se incorpora un tema, éste tiene que tener tratamiento, por lo que va a ser considerado en la globalidad de los temas que tenemos que ir tratando. Hasta ahora las decisiones son las que se conocen”.

Pusineri finalizó su alocución destacando: “Vamos a ir viendo la evolución que tengan los temas a lo largo de las reuniones paritarias que tenemos mañana y el lunes con otros sectores. En general, el tratamiento que le damos a las cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo y salario de los trabajadores estatales, para evitar discriminaciones más allá que los escalafones son distintos y se pueden trabajar particularidades referidas a cada uno de ellos, es mantener un esquema de igualdad para todos los trabajadores del Estado”. Del encuentro también participaron Guillermo Mateo, secretario de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía y el subsecretario del área José Puccio.



"HAY UN DESFASAJE"

Luego de la reunión entre las partes, es necesario destacar que se definió convocar a una nueva reunión para el próximo jueves 8 de septiembre a las 11 hs y el martes se reunirá la Comisión Técnica para abordar importantes temas gremiales pendientes de resolver. Al término del encuentro, Jorge Hoffmann, representante de ATE, expresó: “Los salarios tienen que estar sin ninguna duda por encima de la inflación y eso tiene que ser una premisa. Hay un desfasaje que fue reconocido por el Gobierno”. El secretario general de ATE manifestó: “Hay una necesidad imperiosa de replantear la política salarial de septiembre como así también para la reunión del jueves esperamos avanzar en una propuesta salarial para este ultimo tramo del año”. ATE insistió en que se solucione la advertencia de descontar los días de paros para poder encauzar las negociaciones en un buen clima, con la menor tensión posible y que esto quede fuera de la discusión salarial.



"ANALIZAR LA REALIDAD"

Mientras tanto, desde UPCN expresaron ayer, al término del encuentro paritario, que "hemos reclamado al Gobierno que suspenda su decisión de descontar los días de paro como condición necesaria para la armonía de las negociaciones.

Nuestra entidad expuso la necesidad de replantear la política salarial de septiembre y definir los próximos meses con el objeto de que los salarios no pierdan respecto a la inflación. Lo positivo del encuentro, podría decirse, es que el gobierno reconoce la pérdida salarial a la fecha. En la paritaria se trataron varios temas que también hacen al salario y condiciones laborales de los trabajadores por lo que hemos establecido comenzar las negociaciones en sus diferentes instancias: el 6 de septiembre habrá un encuentro de la Comisión Técnica, y el 8 de Septiembre, un nuevo encuentro de la Paritaria Central". Por último, el secretario del gremio, Jorge Molina, destacó que “en la reunión partimos de analizar la realidad tal cual es, y eso es promisorio”.



EL TURNO DE LOS

GREMIOS DOCENTES

Finalmente, el día tan esperado para los docentes llegó. Las reuniones paritarias continuarán este viernes 2 con los gremios de Amsafe, Sadop y UDA, que negociarán luego de un paro de 72 horas que comenzó el martes y finalizó este jueves, un día antes del encuentro con los representantes del Estado Provincial. En este sentido, hubo 10 días de paro en las que no hubo clases en todo el territorio santafesino, y que septiembre comenzó mal, de la misma manera, con una nueva medida de fuerza. En tanto, los profesionales de la salud comenzarán las negociaciones el próximo lunes. En este caso, fueron los únicos gremios que no realizaron medidas de fuerza esta semana, pero si lo hicieron semanas anteriores.