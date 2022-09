Cinco policías y un civil imputados por falsear pruebas en accidente

A las 19.45 de la jornada de ayer, a través de la plataforma Zoom, desde la Oficina de Gestión Judicial se realizó una audiencia imputativa en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Lema y que este Diario publicó en la edición gráfica del miércoles último bajo el título «Arrestaron a 3 policías y a un civil por cohecho».

Participaron de la instancia procesal el juez de IPP, Dr. Javier Bottero, representando al Ministerio Público de la Acusación local la fiscal Dra. Gabriela Lema; y por la defensa técnica de los imputados, representando a los policías el Dr. Carlos Farías Demaldé; y en representación del único civil arrestado, el Dr. Rafael Juárez.

Cabe destacar que en la mañana de ayer fueron informadas dos mujeres policías más, por lo que en total los imputados fueron cinco policías y un civil.



DELITOS CONTRA LA

ADMINISTRACION PUBLICA

El civil es AJM de 65 años, radicado en Vila; y los policías son LV de 33 años y MB ambos pertenecientes a la Comisaría 10ª de Vila, CM de 40 años residente en Rafaela, y perteneciente a Policía Científica de AIC; y las agentes de sexo femenino, CCh., de 30 años y NL de 41 años, ambas en el momento de la audiencia presentes en la Agencia de Control Policial en Santa Fe, pero con domicilio en Rafaela.

Las acusaciones de la fiscal Lema se enmarcan abarcativamente en la figura de "delitos contra la administración pública" y tienen que ver en modo amplio, con que luego de un accidente de tránsito ocurrido en Vila a las 21.00 del 18 de agosto pasado, siniestro vial con lesiones graves, los uniformados LV, MB y CM habrían aceptado alterar las pruebas que perjudicaban al civil AJM, a cambio de "un asado".

Al momento de la lectura de las evidencias obrantes y de los derechos que los amparan, la fiscal Lema dejó en claro que eran los mismos para todos los imputados.



HECHOS

IMPUTADOS

En primer lugar se dio lectura de los hechos imputados al civil AJM, y los policías LV, MB y CM.

De acuerdo a la fiscal Lema, se pudo saber que "el oficial LV, jefe de la Comisaría de Vila, el inspector de Policía CM, numerario de la División Científico Forense Región V y el suboficial de Policía MB, responsable policial de la investigación penal (RPI) del accidente de tránsito acaecido entre AJM y CFM, en la localidad de Vila, el 18 de agosto a las 21:00 horas; acordaron, a cambio de recibir un asado, con AJM, parte embistiente en el siniestro, adulterar las muestras de sangre y orina extraídas a este último con la finalidad de que sus exámenes den negativo a la presencia de sustancias psicoactivas para eludir así su responsabilidad penal en el hecho investigado. Como parte de la maniobra de adulteración de las muestras, LV y MB , el 18 de agosto de 2022, en el horario comprendido entre las 23:30 y las 01:30 horas del día siguiente, en momentos de encontrarse los nombrados junto a CFM y AJM frente a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V, permitieron que AJM orinara una seis veces, en la plaza ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Avenida Mitre de Rafaela, con la finalidad de que los análisis de las muestras de sangre y orina le dieran negativo.”

A continuación se dio lectura a los hechos imputados a las mujeres policías CCh., de 30 años y NL de 41 años: “En fecha 19 de agosto de 2022, a las 10:30 horas, la sub-oficial de policía CCh. en su carácter de auxiliar Criminalística y la oficial de policía NL en su carácter de Fotógrafa, ambas pertenecientes al Departamento Científico Forense de la Región V, insertaron declaraciones falsas como testigos civiles en los rótulos de elementos secuestrados el 19 de agosto, afirmando estar presentes en el secuestro de un tubo con sangre y un colector con orina que pertenecían a la persona de CFM con la deliberada intención de ocultar que el inspector de Policía CM, perteneciente al Departamento Científico Forense, no efectuó, dentro el lapso de tiempo adecuado, la extracción de muestras de sangre y orina a CFM”.

En cuanto a CM se agregó que, "en fecha 18 de agosto de 2022, el Inspector de policía CM, en su carácter de funcionario policial perteneciente a la División Científico Forense de la Región V [...] no efectuó, dentro del tiempo más próximo al siniestro, la extracción de muestras de sangre y orina a CFM, conductor de uno de los vehículos siniestrados, a sabiendas de que dicha medida debe realizarse con la mayor inmediatez posible a los efectos de poder determinar alcoholemia y sustancias psicoativas, omitiendo de esta manera ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumben, tal como lo había ordenado la fiscal Fabiana Bertero".

"Asimismo -continúa la imputación fiscal- el inspector de Policía CM, en su carácter de funcionario policial perteneciente a la División Científico Forense de la Región V, se comunicó con la fiscal Bertero, en fecha 19 de agosto de 2022, a las 11:21 horas y le manifestó que extrajo las muestras de CFM y AJM, a las 2:30 de esa mañana; es decir, en una hora distinta a la que efectivamente fue tomada la muestra a CFM, a quien le realizó dicha medida el 19 de agosto a las 15:30 aproximadamente".

"Luego -concluye-, el inspector de Policía CM, en su carácter de funcionario policial perteneciente a la División Científico Forense de la Región V, insertó datos falsos en instrumentos públicos" con fechas y horarios que no eran los verdaderos.



EL ACCIDENTE

Y EL ASADO

En síntesis la imputación de la Fiscal respecto del accidente y lo que ocurrió después es que “el 18 de agosto de 2022 a las 21:00 horas aproximadamente, en la localidad de Vila, CFM se conducía junto a DP como acompañante, en su motovehículo Honda CG 150 Titán, por Bv. Romero Acuña y al llegar a la altura del SAMCo, AJM que circulaba en la misma dirección a bordo de su automóvil marca Voyage, efectuó de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria, un giro en U y los embistió, violando así, su deber de cuidado".

"Como consecuencia de este accionar DP sufrió lesión superficial, escoriación en dorso de ambas manos y lesión en miembro inferior en zona de muslo y rodilla derecha con pérdida de sustancia, lesiones consideradas desde el punto de vista médico legal como graves".

Finalmente "AJM [...] parte embistiente en el accidente de tránsito, acordó con el inspector de Policía CM, el oficial LV y el suboficial MB, que a cambio de entregarles un asado, adulteraran las muestras de sangre y orina extraídas a AJM, con la finalidad de que sus exámenes den negativo a la presencia de sustancias psicoactivas para eludir así su responsabilidad penal en el hecho investigado.”



CALIFICACIONES

PENALES

Los tipos penales imputados a los protagonistas de estos hechos son para AJM, "lesiones graves culposas en la conducción de vehículo automotor y cohecho activo", todo en calidad de autor y en concurso real entre si, (arts. 94 Bis primer párrafo; 258, 45 y 55 del Código Penal.

Para LV y MB "cohecho pasivo y encubrimiento agravado por ser funcionario público", en calidad de autores, todo en concurso real, (art. 256, 277 apartado 1 inc. B y apartado 3 inc. D, 45 y 55 del Código Penal).

Para CM, "abuso de autoridad, cohecho pasivo, encubrimiento agravado por ser funcionario, falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser cometida por un funcionario público", en calidad de coautor, todo en concurso real, (art. 248, 256, 277 apartado 1 inc. B y apartado 3 inc. D, 293 y 298, 45 y 55 del Código Penal).

Y finalmente para las mujeres policías imputadas, "coautora de falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser funcionaria pública con abuso de sus funciones" en concurso real con "encubrimiento agravado" (Arts. 293, 298, 277 inc.1 apartado d) e inc. 3 apartado d), 55 y 45 del Código Penal).