Amenazan a un fiscal que investiga a narcos

Una serie de hechos intimidatorios contra el fiscal de la Unidad Especializada en Balaceras, Pablo Socca, se registraron durante las horas de la mañana de ayer en la ciudad de Rosario.

No es la primera vez que funcionarios judiciales deban enfrentar este tipo de hechos, en particular cuando trabajan en causas de alto perfil. En esta oportunidad, arrojaron piedras contra las puertas de vidrio del Distrito Sur, donde además dejaron mensajes intimidatorios. También hubo amenazas en forma de panfletos distribuidas en la zona norte de la ciudad, consignó La Capital.

En horas tempranas de la mañana de ayer, trascendió que personas que todavía no fueron identificadas arrojaron panfletos con amenazas al funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el inmediaciones del Hospital de Niños Zona Norte, del Policlínico Pami 2 y en calles de barrio Arroyito.

Los panfletos que fueron distribuidos en la zona norte de Rosario, la leyenda que exhibían era la siguiente: “Fiscal Socca dejá de vender humo con gente inocente y meter preso a la gente que Fran Riquelme y Jonita Riquelme te apuntan”, es la leyenda escrita impresa en un papel tamaño A4 de color blanco.



PIEDRAZOS

Y PANFLETOS

Horas después, trascendió que hubo un ataque a piedrazos contra la fachada vidriada del Centro de Distrito Municipal Sur, ubicado en Buenos Aires y Uriburu. Allí, además de arrojar cascotes contra las puertas de blindex dejaron notas alusivas al fiscal Socca.

El contenido era similar al de los panfletos en Arroyito, sólo que en este caso se podía leer en letra manuscrita, con errores de ortografía y parecía hecho en forma improvisada.

El fiscal Socca tiene a su cargo la investigación que derivó en detenciones e imputaciones a los integrantes de una banda liderada por Mauro Gerez y dirigida desde prisión por Andy Benítez y Julián Aguirre. Se presume que los nombres incluidos en los panfletos tiene vinculación a ese caso.

Este miércoles, sobre el final de la tarde, concluyó una audiencia imputativa, en la que el fiscal Socca formuló la acusación de rigor, y en la que la jueza Silvia Castelli resolvió que 23 acusados queden en prisión preventiva y tres en libertad restringida, por una secuencia de balaceras y extorsiones que tuvieron como epicentro barrio Ludueña.

Todos esos hechos se dieron de una fuerte disputa por el dominio de territorio por la venta de drogas entre bandas vinculada a Los Monos y a pistoleros a las órdenes de Esteban Alvarado, según la acusación del fiscal.

Los carteles con las amenazas aparecieron poco después de que finalizara la audiencia.



COMUNICADO

DEL MPA

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario sentó postura en torno al caso, con un comunicado que dice:

"El MPA repudia enérgicamente las amenazas dirigidas en las últimas horas al fiscal de la Unidad Especializada en Balaceras, Pablo Socca, y al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery, ambos de la Fiscalía Regional 2.

"La libertad de actuación de los y las fiscales es un requisito indispensable para que se pueda llevar a cabo la persecución penal pública de manera objetiva y autónoma, tal como lo establece la ley.

"Este tipo de hechos intimidatorios de ninguna manera modificarán los términos ni alterarán el rumbo de las investigaciones en curso", finaliza.