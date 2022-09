Un hombre intentó disparar con un arma contra la vicepresidenta Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Un hombre armado que intentó dispararle a Cristina Kirchner fue detenido por personal policial, en momentos en que la vicepresidenta saludaba a los militantes en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

La persona detenida se encontraba a escasos metros de la titular del Senado y tras ser detectada por personal policial fue separada de los manifestantes.

En ese momento se produjo un tumulto y Cristina Kirchner fue alejada de esa zona, aunque siguió saludando al resto de los militantes como lo hizo esta semana al llegar desde el Senado.

El brazo del hombre se acerca a escasos centímetros de la ex presidenta y al momento de gatillar, ella atina a agachar la cabeza.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que la persona detenida tenía un arma. Luego, fuentes policiales señalaron que el arma era calibre 40.

"En el cuidado del caso, una persona que es indicada por quienes estaban cerca de él muestran que tenía un arma. Fue detenida por personal de la custodia, lo apartan, secuestran un arma y ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de científico como para evaluar las huellas", dijo Fernández.

Fuentes policiales revelaron a NA que se trataría de un arma calibre 380 y se debe establecer si estaba apta para ser disparada.

El hombre detenido en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta es de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y antecedentes de portación de armas.

Se trata de Fernando André Sabag Montiel, un hombre que fue arrestado pasadas las 21:00 luego de que intentara dispararle a escasa distancia.

Según fuentes policiales, el detenido tiene antecedentes de portación de arma blanca del año 2021.



ARCO OPOSITOR

El arco político se solidarizó con Cristina Kirchner, luego de que un hombre armado -de nacionalidad brasilera- intentara dispararle a la vicepresidenta mientras saludaba a los militantes en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Federico Pinedo, del PRO, escribió: "Nada más importante que la paz. Nuestro incondicional repudio y exigencia de esclarecimiento inmediato y nuestro pedido de mejorar la protección de la vicepresidenta".

Graciela Ocaña, otra referente de la oposición, no solo repudió el hecho, sino que agregó: "No podemos permitir que la violencia política vuelva a instalarse en el país. Espero que este repudiable hecho se esclarezca de inmediato y caiga sobre el responsable todo el peso de la ley".

Por su parte, Cristian Ritondo, expresó: "La violencia siempre es el límite, mi apoyo a @CFKArgentina. Es muy triste que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país. No lo podemos permitir".

Horacio Rodríguez Larreta condenó el intento de atentado en la puerta de su casa, en el barrio de Recoleta. "Mi total solidaridad con @CFKArgentina y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido", dijo el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de Twitter.

"Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad", declaró el ex presidente Mauricio Macri.