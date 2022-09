Castellano y la CGT Rafaela repudiaron ataque a Cristina

El frustrado atentado contra la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, considerado como uno de los episodios más graves desde la recuperación de la democracia en 1983, conmovió a todo el país y generó una ola de repudios y de solidaridad. La decisión del presidente, Alberto Fernández, de decretar feriado nacional para este viernes sobre la medianoche y primeros minutos de este viernes generó dudas sobre sus efectos, como si habría o no clases este viernes en una provincia de Santa Fe que viene de tres días de paros docentes.

"No se dictarán clases este viernes. Se suspenden todas las actividades" dijo anoche Gerardo Cardoni, titular de la Región III de Educación, que mantuvo contactos con supervisores y directores de escuelas durante la primera hora de hoy.

Rápida y escuetamente, la Municipalidad de Rafaela informó que de acuerdo al feriado dispuesto por el Gobierno Nacional "no se prestarán servicios y se trabajará con las guardias mínimas necesarias según sucede en cada fecha no laborable". Por tanto, el edificio municipal y todas sus dependencias descentralizadas, como el Departamento de Licencia de Conducir, permanecerán cerrados en el día de la fecha.

Anoche, la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender todos los encuentros programados para este viernes, luego de que Alberto Fernández decretara feriado nacional tras el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, publicó en sus redes sociales que "el atentado a la Vicepresidenta es un ataque directo a toda nuestra Democracia. Nadie puede ni debe mirar para otro lado. Urgente esclarecimiento por parte de la justicia. Toda mi solidaridad con @CFKArgentina".

Desde la CGT Regional Rafaela emitieron un documento y convocaron a una conferencia de prensa para esta mañana a las 11 en la sede de calle Arenales 637. "Hace pocos días la CGT Regional Rafaela advertía sobre la gravedad institucional que representaba la persecución mediática y judicial inmisericorde contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. El atentado contra su vida, felizmente fracasado, no es más que la coronación de una larga y persistente campaña de odio montada por sectores de extrema derecha, que contaminó y contamina a millones de argentinos bien intencionados, replicando hasta el cansancio mentiras, agresiones y hostigamiento que terminaron naturalizándose y transformándose en violencia explícita", sostiene la entidad.

"La conmoción que nos invade como argentinos no debe hacernos perder de vista los límites que debemos fijarnos como sociedad. Los trabajadores, que hemos sido víctimas a lo largo de la historia argentina de innumerables persecuciones y violencia, no estamos sorprendidos ante la escalada a la que asistimos. Lo dijimos hace pocos días y lo repetimos: no es posible que contra unos se aplique el vale todo y contra otros no alcance nada. Lo sostuvimos en referencia a la actitud de una justicia manifiestamente partidista y manipulada. Ahora lo hacemos extensivo a todo un arco político que nos viene prometiendo palos, y represión como envoltorio de un paquete que apunta directamente contra nuestros derechos y contra la dignidad de los trabajadores", agrega la CGT Rafaela.

Finalmente, planteó que "frente a esta realidad, instamos a toda la clase dirigente y a todos los factores de poder -incluidos medios de comunicación y Poder Judicial- a restablecer el orden democrático e institucional; renunciando a las estrategias de persecución y a la lógica del "ellos o nosotros" que vienen planteando sistemáticamente". "La CGT Rafaela lo dice y lo remarca una vez más: con la democracia no se juega. Con los trabajadores y con los líderes que mejor los representan, tampoco", concluye.



REACCIÓN CONTRA GRANATA

El diputado provincial por el Frente de Todos, Leandro Busatto, cuestionó duramente a su par Amalia Granata por su comentario en Twitter.

"Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla! Y para q suba en las encuestas! Demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes", fue el mensaje que la legisladora santafesina subió a sus redes y disparó la indignación.

Busatto salió a condenar el mensaje: "Sos una vergüenza y una generadora de odio serial. Mañana vamos a pedir una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados para evaluar tu remoción como legisladora. Careces de valores democráticos para ser parte de un cuerpo parlamentario". "Ratifico: mañana con la firma de las y los diputados del bloque del PJ vamos a pedir una cuestión de privilegio y la remoción de la cámara de diputadas y diputados de Santa Fe de Amalia Granata. No vamos a tolerar convivir con estos discursos antidemocráticos y de odio. Basta", subrayó.

El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe repudió "el atentado que acaba de sufrir la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un hecho que es inadmisible para la democracia argentina, la que tanto nos costó conseguir y a la que vamos a defender cada minuto". Asimismo, agregó que "defender a la democracia no es solo una manifestación voluntariosa, sino un compromiso que debemos asumir en este momento condenando todos y todas, este intento de magnicidio".

"Los discursos de odio de los que hemos sido testigos durante los últimos años, que se multiplicaron en violencia irracional durante los últimos días, traen consecuencias que nadie puede desear para nuestra patria y nuestro pueblo.

Unidad en el repudio y unidad en la inmensa e incondicional solidaridad con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner", finaliza el bloque oficialista de la Cámara baja santafesina.

El diputado nacional, Marcos Cleri, también criticó a Granada al señalar que "estas declaraciones son inadmisibles para la democracia. Una grave irresponsabilidad y una vergüenza para nuestra provincia. Estos discursos de odio no deben quedar impunes". El legislador kirchnerista también repudió "enérgicamente el atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación @CFKArgentina, nos solidarizamos con ella y exigimos la defensa transversal de nuestra democracia. #SiempreconCristina #FuerzaCristina".

Por su parte, la senadora nacional por Juntos por el Cambio, Carolina Losada, afirmó en su Twitter: "Gravísimo: intento de magnicidio. Este nivel de locura es inadmisible. Total repudio al atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner".