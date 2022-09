Familia muscular

Aislar un grupo muscular tiene su mecanismo para llevarlo a cabo en el modo técnico del ejercicio. Por dar un ejemplo, si uno pretende atacar específicamente un músculo esto no puede ser tal, porque siempre existirán otros músculos que acompañen el recorrido y, por consecuencia, estar también involucrados. Es como jugar a verdad consecuencia. Primero los músculos en situación de entreno son grupos musculares y no están separados de su hermano o familia. Espero esta analogía entre parientes les sirva. El aficionado cree en su ignorancia (todos la tenemos hasta que nos dignamos a aprender/estudiar) que pecho es un músculo y no un grupo muscular, da lo mismo con el bíceps, tríceps, glúteo. Todos tienen sus hermanos (tanto mayores como menores) o gemelos o, ¡mellizos! Y los hermanitos no deben separarse porque no pueden hacerlo, solo puede trabajar más uno que otro en la dependencia directa de la ejecución y su aislamiento (pero no separación).

Si nos enmarcamos en la parte teórica, los músculos agonistas serán capaces de hacer la fuerza mayor (directa) y quienes lo acompañaran en el recorrido serán sus parientes, los sinergistas. Estos últimos, por arte de compañeros, no solo tienen el oficio de acompañantes del camino, también colaboran con el trabajo o la fuerza, tanto de levantar como de sostener. Entonces, los agonistas son los que quieren trabajar para tener su recompensa. Los sinergistas son los que no lo dejarán solos y harán su parte con una recompensa algo menor.

Y los vecinos de enfrente (los opuestos) no son ni vengativos, ni odiosos. Estos vecinos son buenos y tienen un parentesco directo con los Ago y Siner. No se crean que por vivir detrás no se quieren. Estos vecinos se apellidan antagonistas. Y cumplen su rol. Y son fieles a su trabajo, es más, algunas veces, se empeñan por colaborar.

Este juego de parentesco, no es más que el hermoso reclutamiento de fibras musculares o, el aislar de la mejor manera unos de otros. Algunos dirán es técnica pura, otros experiencia, y otros tanto, que es simplemente… arte.