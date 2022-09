Exitosa muestra en el MALBA

Desde que abrió al público el viernes pasado en el Malba la muestra que pone en diálogo por primera vez las obras de Frida Kahlo "Autorretrato con chango y loro" -integrante del acervo fundacional del museo- y "Diego y yo", el millonario cuadro que adquirió el año pasado el fundador del espacio Eduardo Costantini, la exposición se ha transformado en un imán irresistible que convoca a unos 2.000 visitantes diarios, atraídos por el magnetismo de la artista mexicana que convirtió en arte los hitos dramáticos de su vida, publicó Telam.com.ar.

"No solemos venir a inauguraciones porque se llena pero esta vez, como es el último retrato que Frida pintó y va a permanecer expuesto acá durante un año, nos pareció que significaba asistir a un momento único", cuenta Belén Falcone, estudiante de arte la Universidad del Museo Social Argentino, que junto a su amiga Antonella Bonanata, avanzan lento en la larga fila que las separa de la meta soñada: los dos autorretratos de la artista mexicana que, según confiesa, la interpela desde incluso antes de empezar la facultad. Decidieron venir un miércoles porque son los días en que el museo ofrece la entrada general a mitad de precio, mientras que los estudiantes, docentes y jubilados con acreditación pueden ingresar gratis.

Ya en la sala, las amigas debaten sus impresiones sobre la muestra. "Si se estudia a fondo a la artista y se va más allá de toda la banalización a su alrededor, su obra es muy profunda y uno puede empatizar y conectar con las cosas malas que le pasaron", coinciden. No es casualidad entonces que al ingresar el espectador se encuentre un texto que retoma la voz de la artista luego de sufrir un accidente vial que la obligó a permanecer cerca de nueve meses en cama. "Así como el accidente cambió mi camino, desde entonces mi obsesión fue recomenzar de nuevo pintando las cosas tal y como las veía, con mi propio ojo y nada más", dice Kahlo.

"Diego y yo" marcó un nuevo récord para el arte latinoamericano en noviembre del año pasado cuando Eduardo F. Costantini, fundador del museo, la adquirió para su colección personal. La obra fue pintada por la artista antes de su muerte en 1954 y en ella aparece el rostro de su marido, Diego Rivera, como un tercer ojo que evoca la obsesión y el sufrimiento de la artista por la relación apasionada y turbulenta que mantenía con él.

El cuadro, que se exhibe en la sala Silvia N. Braier, forma parte de "Tercer ojo", la flamante exposición del Malba que reúne más de 240 obras icónicas del arte latinoamericano de artistas como Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros. Allí también está presente la otra obra de la pintora que pertenece al acervo del museos desde su fundación: "Autorretrato con chango y loro".

"La idea de 'Tercer ojo' está inspirada en esta nueva obra de Frida Kahlo, una adquisición de Costantini, pero también nosotros tomamos este significado del tercer ojo para hablar de la clarividencia, de la visión del coleccionista", explica a Télam la curadora María Amalia García.

El recorrido por la sala donde se expone la pieza "Diego y yo" (el último autorretrato pintado por la artista mexicana) comienza con la consigna "Transformar la vida". La propuesta alude no solo a los dos grandes núcleos de la exposición -"Habitar y transformar"- sino también a la idea de "transformación" que está "muy ligada a la figura de Frida Kahlo, tanto por su transformación física como su capacidad de resiliencia para transformar el dolor", precisa la curadora.

Uno de los módulos ubicados en la sala contiene fotografías en blanco y negro de la pintora mexicana que la muestran en su Casa Azul ubicada en Coyoacán en México, recostada en una cama de hospital pintando "Árbol genealógico" o junto a amigos reconocidos dentro del campo artístico como André Breton, fundador del surrealismo.