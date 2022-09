"Pésima" actuación de Plácido Domingo

La Orquesta de la Arena de Verona no se levantó para aplaudir al final de la actuación del tenor español Plácido Domingo en los dos espectáculos que hizo el 25 y 26 de agosto en el teatro italiano, en protesta por la "pésima" actuación que protagonizó.

Según recoge el diario italiano Corriere del Veneto, al tenor se le olvidó la letra mientras interpretaba "Macbeth" y perdió la voz en varias ocasiones. "Una debacle total las dos veladas dedicadas a Plácido Domingo", la "Noche de Ópera" de Verdi y la "Turandot", del mismo artista.

El mismo medio cita un comunicado que el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de Verona (SLC), envió el 29 de agosto a la Fundación Arena de Verona en el que se explicaba que el desenlace de las actuaciones se había previsto dados los "bochornosos ensayos", por lo que había sido denunciado por los propios coristas, profesores de orquesta y técnicos de escena que indicaron que Domingo "no estaba a la altura de su fama y de la tarea que le encomendaba la Arena".

Según indica el comunicado citado por la agencia Europa Press, el resultado de las dos veladas "fue malo y solo la profesionalidad de los trabajadores artísticos y técnicos de la Fundación Arena permitió que el evento no se convirtiera en un gigantesco fracaso".

Por ello, al término de la actuación la orquesta se negó a ponerse de pie ante la habitual seña del director que los invitaba a levantarse y aplaudir. Asimismo, en la misiva los representantes sindicales han pedido que se retire el nombre del artista madrileño del cartel del próximo año a la luz de los "escándalos" protagonizados por el tenor. "Esperamos que la dirección artística se replantee la organización de la Gala Domingo 2023. En nuestra opinión sería oportuno cancelarla", exigieron. TÉLAM