Vuelve a girar La Perinola con varias propuestas para los adultos mayores

Este miércoles, en el salón de usos múltiples del Centro Empleados de Comercio, se llevó a cabo la presentación de “La Perinola”, una agenda de eventos organizada conjuntamente entre el municipio y el Centro de Adultos Mayores (CAM) para celebrar el Mes del Jubilado y la Jubilada.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por María Angélica Matus y María Angélica Tardivo, ambas integrantes del CAM; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; la coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno; y otros integrantes de la institución.

Es importante destacar que la programación se desarrollará después de dos años de pandemia en donde debieron suspenderse las actividades para cuidar la salud de este grupo etario que tenía mayor riesgo. Por dicho motivo, volver a encontrarse para anunciar nuevamente la realización de “La Perinola”, fue un momento de alegría para todos los que participan de este espacio.



DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

Al tomar la palabra, María Angélica Matus explicó que “el CAM se proyecta con todas sus actividades, trabaja en forma conjunta y progresiva por y para los adultos mayores, planifica con objetivos claros diseñando modalidades que se convierten en ejes de expresiones artísticas, musicales y de comunicación, contenidas en este encuentro anual”.

Cabe aclarar que forman parte de este espacio las siguientes instituciones: Centro Empleados de Comercio, ATILRA, Centro de docentes y pensionados provinciales, Luz y Fuerza, UPCN, Escuela Américo Tosello, UMTE, grupo PASI, Centro departamental de jubilados nacionales y Asociación Bancaria.

Por su parte, María Angélica Tardivo agradeció la colaboración brindada por Vanesa Macagno, en representación del municipio: “Trabajamos siempre para nuestros pares. Hoy nos propusimos revivir La Perinola que los años 2018-2019 convocó a esta franja etaria a disfrutar de distintos eventos. Convocamos al Secretario de Cultura y juntos diseñamos un variado programa para que toda la ciudad pueda participar”.

Para conocer la programación completa, se puede ingresar a la página web municipal donde se encuentran detallados los días y horarios: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/417



SABIDURÍA

Jorge Muriel también habló en la conferencia y reflexionó: “Muchas veces escuchamos que cuando uno se jubila, termina un ciclo de la vida. Sin embargo, se pone viejo el que no tiene proyectos, pero ustedes, evidentemente, los tienen y están trabajando desde hace tiempo para concretarlos”.

Por eso, expresó su orgullo al “compartir este momento. Esto demuestra la articulación de instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos en conjunto”.

Luego, Claudio Stepffer comentó que la cultura “suele considerar a la juventud como la mejor etapa de la vida, pero con los años viene la sabiduría y el darse cuenta de lo que realmente importa. Acá vemos afectos, encuentro, entretenimiento, formación, cosas que solemos perdernos quienes tenemos algunos años menos porque estamos ocupados en otras cosas”.

Vanesa Macagno cerró el evento y señaló: “Gracias por permitirnos ser parte, mes a mes, de cada reunión y planificación. Me llena de orgullo verlos tan activos y presentes. La pandemia nos puso un poco en pausa pero seguimos conectados a través de la virtualidad, aunque no fue lo mismo. Hoy estar presentando esta agenda nuevamente nos llena de satisfacción”.