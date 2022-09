Vivas continuará entre los suplentes

Los Pumas quieren seguir escribiendo historia en Nueva Zelanda cuando enfrenten este sábado 3 de septiembre a los All Blacks por la fecha 4 del Rugby Championship en Hamilton. Para ir en busca de otra victoria histórica, Michael Cheika confirmó el equipo que saltará a la cancha, el cual tendrá cuatro modificaciones en relación al triunfo 25-18 en Christchurch. El rafaelino Mayco Vivas continuará con el número 17 entre los relevos.

Entre los forwards habrán dos de ellas. Thomas Gallo, el capitán Julián Montoya y Joel Sclavi continuarán en la primera línea, Guido Petti reemplazará a Matías Alemanno y acompañará a Tomás Lavanini en la segunda y Santiago Grondona (en lugar de Juan Martín González), Marcos Kremer y Pablo Matera completarán el pack.

Entre los tres cuartos se encontrarán las otras dos. En primer lugar, el timón del equipo tendrá un nuevo integrante: Santiago Carreras será acompañado en la conducción por Tomás Cubelli, que reemplazará a Gonzalo Bertranou. Matías Orlando y Matías Moroni se mantendrán como pareja de centros, en tanto que el otro cambio estará entre los tres del fondo. Emiliano Boffelli permanecerá como wing, Juan Cruz Mallía como fullback y Santiago Cordero ocupará la otra punta que dejará vacante Lucio Cinti.

El equipo de Los Pumas para jugar contra los All Blacks: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi; 4. Guido Petti 5. Tomás Lavanini; 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera; 9. Tomás Cubelli, 10. Santiago Carreras; 11. Santiago Cordero, 12. Matías Orlando, 13. Matías Moroni, 14. Emiliano Boffelli; 15. Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16. Santiago Socino, 17. Mayco Vivas, 18. Eduardo Bello, 19. Matías Alemanno, 20. Juan Martín González, 21. Gonzalo Bertranou, 22. Benjamín Urdapilleta, 23. Lucio Cinti.

El partido se disputará el próximo sábado desde las 4.05 (hora argentina) en el Waikato Stadium, en la ciudad neozelandesa de Hamilton, con TV a cargo de ESPN y Star Plus.