Cachín avanzó a tercera ronda

El argentino Pedro Cachín avanzó ayer a la tercera ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se juega en Nueva York, al vencer una verdadera batalla tenística al estadounidense Brandon Holt por 1-6. 2-6, 6-1, 7-6 (7-1) y 7-6 (10-6). Cachín, nacido en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en el puesto 66 del ranking mundial de la ATP, edificó otra tremenda actuación en su debut en el US Open y superó en la cancha 12 del complejo Billie Jean King Tennis Center al estadounidense Holt (303).

El argentino, quien atraviesa a los 27 años el mejor momento de su carrera y conquistó este año cuatro títulos Challenger (en Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo), se había presentado en el US Open el lunes último con un triunfo ajustado en cinco sets sobre el esloveno Aljaz Bedene (347). En la víspera se repitió el escenario, pero en esta ocasión el que levantó dos sets de desventaja fue Cachín, quien comenzó errático e impreciso ante la solvencia del Holt, surgido de la clasificación previa del torneo, quien venía de sorprender en la ronda inicial a su compatriota Taylor Fritz (12).

En la tercera fase, Cachín se medirá el viernes al francés Corentin Moutet (112), quien derrotó al neerlandés Botic Van de Zandschulp (22) por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-4.

En cuanto a los otros dos argentinos que superaron la ronda inicial del cuadro de singles, volverán a jugar hoy. Federico Coria (78) lo hará ante el español Carlos Alcaraz (4), quien eliminó del torneo a Sebastián Báez (37).

Diego Schwartzman (16), luego de haber sacado adelante un partido que tenía casi perdido ante el norteamericano Jack Sock (107), al que finalmente superó por 3-6, 5-7, 6-0, 1-0 y abandono por una lesión lumbar, jugará su próximo compromiso ante el australiano Alexei Popyrin (84), quien le ganó al chino Chun Hsin Tseng (89).