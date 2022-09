Regional juvenil: Ben Hur clasificado

Por la décima fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el martes a Unión de Sunchales sumando dos empates y una derrota. La BH clasificó a los octavos de final.

Los enfrentamientos correspondieron a la Zona Nº 3. el Lobo empató en Sub 13, cayó en Sub 15 y también igualó en Sub 17, con este detalle:

Sub 13: Ben Hur 1 (Alfonso Bessone) vs Unión de Sunchales 1.

Sub 15: Ben Hur 2 (Pau Epstein y Bautista Ferreyra) vs Unión de Sunchales 4.

Sub 17: Ben Hur 2 (Facundo Góngora y Genaro Comba) vs Unión de Sunchales 2.

Finalizada esta primera etapa, el equipo Sub 13 benhurense logró consagrarse campeón de la Zona de manera invicta. Acumuló siete victorias y tres empates, con 23 goles a favor y solo 8 en contra.

El Sub 15 llegó a la última jornada con posibilidades de quedarse con el uno, pero Unión con la victoria logró consagrarse. La BH cerró la etapa con cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, con 18 goles a favor y 22 tantos en contra.

El Sub 17 no tuvo un buen rendimiento cerrando esta instancia con una victoria, cinco empates y cuatro derrotas, con 11 goles a favor y 19 en contra.

A la siguiente etapa clasificarán los cinco mejores equipos de cada zona, teniendo en cuenta la sumatoria de todas las categorías. Ben Hur logró la clasificación acumulando 48 puntos entre Sub 13, Sub 15 y Sub 17.