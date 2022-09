Peñarol visita a Brown

Este jueves se pone en marcha la décima fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que jugarán en San Vicente, Brown y Peñarol.

El encuentro comenzará a las 21.30hs y tendrá el arbitraje de Ariel Gorlino. Los asistentes serán G. Moreno y F. Garetto.

El elenco de Villa Rosas viene de golear 3-0 al Deportivo Tacural, victoria que le permitió recuperarse tras tres caídas en fila. El conjunto ‘Verde’, cayó ante el líder, Ben Hur 2-1 en barrio Parque y hace cuatro fechas (1E y 3P) que no logra sumar de a tres.



LA FECHA 10. Jueves 01/09: 21.30hs Brown vs Peñarol. Viernes 02/09: 22.00hs Arg. Quilmes vs Talleres (MJ). Domingo 04/09: 11.30hs 9 de Julio vs Atlético de Rafaela. 15.30hs Ferrocarril del Estado vs Bochazo, Atlético María Juana vs Dep. Ramona, Dep. Aldao vs Sportivo Norte, Arg. de Vila vs Florida de Clucellas; 19.30hs Dep. Tacural vs Dep. Libertad.



LAS POSICIONES. Ben Hur 23, puntos; 9 de Julio 18; Sportivo 16; Ferro 15; Atlético 15; Ramona 14; Libertad 13; Peñarol 13; Quilmes 12; Tacural 12; Aldao 12; Brown 11; Unión 11; Florida 11; Vila 11; Bochazo 8; Atlético (MJ) 6; Talleres (MJ) 4.



POSICIONES EN RESERVA. Atlético 21, puntos; Libertad 20; Sportivo 20; Quilmes 20; Ferro 18; Brown 17; Ramona 17; Peñarol 17; Ben Hur 16; Aldao 14; 9 de Julio 9; Bochazo 9; Unión 8; Florida 7; Atlético (MJ) 4; Tacural 2; Talleres (MJ) 2; Arg. de Vila 2.