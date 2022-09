El 16 de setiembre se abrirán los sobres para el acueducto San Javier-San Cristóbal-Tostado

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles en la ciudad de Tostado, un nuevo encuentro del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales, que está integrado por las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero y los ministerios de Obras Públicas y de Interior de la Nación.

Perotti sostuvo que “hablar del potencial de esta zona puede ser redundante, pero es algo que uno escuchó durante muchísimos años, del potencial que había, si aquí se tomaban las decisiones para invertir, para generar infraestructura, para generar las acciones que nos permitan mitigar los daños climáticos, para resguardar ambientalmente generando arraigo y más producción”.

Más adelante, el gobernador expresó que “se necesita decisión política para encarar estos pasos que venimos dando, y eso es lo que los tres gobernadores nos comprometimos, y encontramos en los dos ministros inicialmente ese acompañamiento, y hoy está nada menos que el Jefe de Gabinete acompañándonos aquí”.

“Estamos plenamente convencidos de las posibilidades que la región tiene, no solamente para devolver con creces lo que aquí estamos invirtiendo, lo sabemos por la capacidad y el talento de su gente, y en las condiciones que la región tiene para resguardar ambientalmente y para producir de manera sustentable demandas particularmente de alimentos, que hoy la Argentina tiene nuevamente una opción adicional a las tradicionales. Por eso la decisión de avanzar y generar las inversiones que ustedes están viendo, la que cada provincia está haciendo y el complemento que Nación está acompañando”, agregó en otro tramo.

Por último, señaló que “esta decisión quiere dejar atrás el atraso y construir futuro, porque el no hacer es decir, vive poca gente, allí no invierto. El 21 por ciento de la superficie de la provincia son los Bajos Submeridionales, solamente el 9 por ciento de la población, y estar invirtiendo aquí es una muy buena noticia para Santa Fe y Rosario, porque las dos recibieron fuertes procesos migratorios desde estas zonas, y atacar las causas es lo que estamos haciendo con esta decisión de trabajo conjunto”.

Posteriormente, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich aseguró que “un gran primer logro es tener un plan Director, el segundo logro es tener una agenda sistemática y periódica de reuniones en cada una de las provincias cada 60 días, y un tercer logro es que pudimos pasar a la acción mediante el financiamiento previsto por parte del estado nacional, avanzando con obras de alcantarillado, defensas de ciudades y limpieza de canales. Nosotros vamos a proponer una mayor integración con la provincia de Santa Fe, para realizar nuevas obras y contar con el corredor de las rutas 11, 7, 95 y 89, creando un proceso de integración vial estratégico”.

A su término, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, indicó que “hay un trabajo responsable para poner en valor estas más de 5 millones de hectáreas, que en el caso de nuestra provincia significan un 10 por ciento de nuestro territorio. Es muy importante destacar las obras compartidas, ya que logramos solucionar problemas de intereses entre productores, que hacían que no nos pusiéramos de acuerdo, y a partir del 2020 ese objetivo se logró para poder avanzar en obras de la cuenca, y es muy importante lo que se está logrando en consolidación de este objetivo en común”.



MÁS OBRAS PARA LA REGIÓN

De la comitiva nacional, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó “la importancia de este comité, donde había más pronósticos de descreimiento que confianza en que este proceso iba a tener resultados, y creo que las reuniones van dando muestra que no nos equivocamos cuando nos comprometimos en encarar este proceso. No hay dudas que estamos en otro momento de desarrollo de este comité, donde avanzamos en la elaboración de los ejes que debía tener el desarrollo del plan de trabajo y que hoy estamos con realizaciones y con resultados, con inversiones proyectadas de más de 30 mil millones de pesos en los Bajos Submeridionales con 60 proyectos en distintos grados de avance”.

“En 30 días estamos en condiciones de iniciar la licitación del primer tramo de la obra hidrovial de Santiago del Estero y Santa Fe, que permitirá empezar con esa obra importante, de más de 20 mil millones de pesos. Estamos en los detalles finales para que apenas en algunas semanas anunciemos el inicio de esa obra hidrovial que va a dar respuesta en todos los aspectos para el desarrollo de la región en materia hídrica y vial”, anunció el ministro.

Y sumó: “La posibilidad también de avanzar con una obra muy importante y requerida por el gobernador Perotti, es el acueducto San Javier – Tostado que es parte de esta agenda de esta cartera y de este sentido con que nosotros entendemos nuestro gobierno tiene que encarar este tiempo de gestión”. En tal sentido, el funcionario confirmó que el 16 de setiembre se abrirán los sobres para poner en marcha el acueducto, que cuenta con un presupuesto de casi 28 mil millones de pesos para proveer agua potable a los habitantes de los departamentos San Javier, San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio.

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, consideró que “es importante que se puedan discutir estas ideas y proyectos, tenemos una idea de país que viene de una historia muy larga y tiene que ver con el federalismo en la Argentina. Queremos generar el consenso de cuáles son las obras que hacen falta para tener una Argentina multipolar, y así lograr más trabajo, digno y genuino, con más arraigo para que cada argentino se pueda desarrollar, crecer y vivir en el pueblo donde nació, pero es imposible si no hay infraestructura como el agua, gas, electricidad, puertos, rutas, y parques industriales”.

Por último, el titular del CFI, Ignacio Lamothe, agradeció a las autoridades y funcionarios, “a los que forman parte de esta iniciativa, estamos atravesando el mes 7 de los 18 que corresponden al plan, vamos ejecutando bien en tiempos ese plan, estamos discutiendo y corrigiendo permanentemente los avances con los equipos técnicos, con lo cual es una muy buena noticia que Bajos Submeridionales tenga un Plan Director, que no solamente va a ordenar y priorizar obras y la estrategia de desarrollo de la región, sino que es una gran oportunidad para las tres provincias”.



RECUPERAR LA SUSTENTABILIDAD

DE 5 MILLONES DE HECTÁREAS

Del encuentro, que se realizó en el Club Atlético Tostado pasado el mediodía, participaron los ministros nacionales de Interior, Wado De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur, y los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana; de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet y la Secretaria de Gestión Federal de la provincia, Candelaria González del Pino.

En la reunión, se expusieron los avances del Plan Director, el estado de las obras y los proyectos en la región hídrica de los Bajos Submeridionales, que tienen por objetivo resolver los problemas estructurales de la cuenca, que afectan a las tres provincias, para recuperar la sustentabilidad ambiental de más de 5 millones de hectáreas, de las cuales más del 51 % corresponde a la provincia de Santa Fe, con un perfil del cuidado de los recursos naturales y de desarrollo socio productivo de las mismas.

De la actividad también participarán el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, el intendente de Tostado, Enrique Mualem junto a legisladores, intendentes y presidentes comunales de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera del norte provincial, como así también autoridades de las tres provincias, representantes de universidades, institutos nacionales, entidades ruralistas, productores agropecuarios, asociaciones para el desarrollo, fundaciones y el Presidente del Club Atlético Tostado, Ramsés Medina.



PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA

UN DESARROLLO INTEGRAL

Cabe destacar que, a partir del trabajo coordinado, se espera convertir a los Bajos Submeridionales en un polo de desarrollo productivo, generador de empleo y arraigo sin descuidar sus recursos naturales. Ya se encuentran iniciadas las obras de la readecuación del canal línea Paraná (tramos 1 y 2) entre Chaco y Santa Fe, y se acordó un plan de obras para poner en marcha la ruta Hidrovial Interprovincial Santa Fe-Santiago del Estero.

A ello se suma toda la infraestructura vial, socioeducativa y sanitaria que está llevando adelante el gobierno de la provincia en el norte santafesino, incluyendo las obras de alcantarillado, sistemas de defensas, readecuación de canales y obras hidráulicas.

El objetivo es aumentar la sustentabilidad de la producción agrícola ganadera tanto en períodos de sequía como de excesos hídricos, y disminuir las pérdidas económicas y los impactos sociales negativos detenidos de los problemas de anegamiento o inundaciones de las localidades y sectores productivos del norte de la provincia.