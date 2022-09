Es delicada la salud de Esteban Bullrich

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ex senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, fue internado ayer en el Hospital Austral por una complicación en su estado de salud, y se encuentra sedado y con respirador.

El ex legislador se encuentra bajo tratamiento por padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que no tiene cura y que lo obligó a renunciar a su banca en la Cámara alta.

El diagnóstico de la enfermedad se confirmó a principios de 2021 y desde ese momento inició una campaña para concientizar sobre el tema e impulsar la investigación.

El Hospital Austral difundió un parte médico en el que informó que Bullrich ingresó "a las 16:00 por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica".

"El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico", afirmó el centro de salud, con las firmas de Pablo Pratesi, jefe de Unidad de Cuidados Intensivos, y Fernando Iudica, director médico.

El domingo pasado fue su última expresión a través de la red social Twitter, cuando se refirió a la situación de tensión alrededor del vallado en la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Aunque sea políticamente incorrecto decirlo dentro de nuestro espacio, quiero destacar la decisión de Rodríguez Larreta de buscar y encontrar una salida, aunque sea provisoria, a la crisis que vivimos anoche. La responsabilidad de los dirigentes que opinamos desde nuestras casas es muy distinta a la de aquellos que tienen que velar por la seguridad de la ciudad más poblada del país. Si vamos a juzgar, primero tenemos que ponernos en sus zapatos", expresó el ex senador.