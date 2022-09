Libertadores: Duro revés para Vélez

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Vélez sufrió un duro revés al ser goleado ayer por 4 a 0 por Flamengo de Brasil, en el estadio José Amalfitani, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El elenco visitante, que comenzó mejor el juego y con el correr del encuentro fue ampliamente superior, se puso en ventaja a los 32 minutos con un gol del delantero Pedro luego de una desatención defensiva del "Fortín" tras un centro desde la banda derecha.

Vélez respondió minutos después con un remate en el palo de Luca Orellano, el futbolista más peligroso del local, pero en el final de la etapa inicial llegó el segundo de Flamengo con una formidable jugada colectiva que culminó Everton Ribeiro.

Ya en el complemento, se intensificó el dominio brasileño ante un conjunto argentino sumamente desconcertado, que sumó el tercer golpe a los 16 minutos con un nuevo tanto de Pedro con una exquisita definición por encima de Hoyos, al tiempo que el propio atacante fue el encargado de anotar el cuarto a los 37.

Flamengo se lució y Vélez padeció prácticamente todo el partido, e incluso la visita tuvo una gran cantidad de situaciones para estirar aún más la diferencia de cara al encuentro de vuelta de una serie casi sentenciada, no solo por el resultado si no por las versiones de ambos equipos que se vieron en cancha.

Ante un estadio repleto, los dirigidos por Alexander Medina no tuvieron respuesta frente a un adversario que mostró un nivel supremo y se llevó una merecida y contundente victoria, que pudo ser mayor de no ser por el desempeño de Hoyos en el tramo final.

La revancha, en la que Vélez deberá ir en busca del milagro, será el próximo miércoles a las 21:30 en territorio brasileño por un lugar en la final de la Copa Libertadores.