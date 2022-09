Intendentes, presidentes comunales y SEOM preparan el debate sobre sobre los salarios

La mesa de trabajo territorial conformada por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y representantes de intendentes y presidentes comunales de las 48 localidades que integran la organización gremial realizó ayer un nuevo encuentro en el Espacio Cultural del SEOM de Rafaela para analizar distintos temas, entre ellos la actualización del salario.

La principal temática del encuentro fue la actualidad salarial de trabajadores y trabajadoras municipales y comunales, a partir de la evolución de los haberes en comparación a los índices inflacionarios. En este sentido y tras un exhaustivo análisis, se ratificó la consigna clara de que el poder adquisitivo de los trabajadores no puede quedar por debajo de la inflación, situación que volverá a tratarse en la próxima reunión con el objetivo de acercarse a una solución, según informó el SEOM.

"No se habló de porcentajes de aumentos salariales porque se está a la espera de la reapertura de la paritaria central con los gremios de la administración pública provincial, como ATE y UPCN, que se concretará este jueves. Siempre se toma como referencia ese acuerdo de los estatales provinciales para direccionar el debate en el ámbito de la paritaria municipal con participación de la Festram. En los próximos días seguramente la Provincia convocará a municipios, comunas y la Festram para negociar la actualización del salario de los municipales", explicaron a este Diario funcionarios que asistieron al encuentro.

Se trató de la segunda reunión de esta mesa de trabajo territorial, conformada con el objetivo de establecer un espacio de diálogo permanente con fuerte impronta regional, donde discutir materias específicas relacionadas a las necesidades, recursos, idiosincrasia e identidad de esta zona de representación; estableciendo base de trabajo conjunto que permitan anticiparse a las problemáticas.

El encuentro contó con la participación del secretario General de SEOM, Darío Cocco; el intendente de Rafaela, Luis Castellano; integrantes de los Departamentos Ejecutivos de Esperanza y San Vicente, y los presidentes comunales definidos en el encuentro anterior en representación de las 45 comunas de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal de la Provincia de Santa Fe.

“Luego de la primera reunión, habíamos resuelto formar una mesa un poco más chica para ir trabajando puntos fundamentales que involucran a todos los trabajadores y representantes de municipios y comunas. Y en este encuentro ya fuimos a los temas que nos preocupan, más allá del tema salarial, que entendemos que ha quedado abierto a un arreglo muy cercano. Además, están todos los demás temas y problemáticas en general", expresó Cocco.

"Desde este lugar ha sido una charla diversa, desde la Caja de Jubilaciones, a las capacitaciones, los juegos deportivos para los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la recreación y que son importantes; y de la actualidad en general".

"Para nosotros los disparadores de hoy es entrar directamente en las problemáticas e ir buscando soluciones. Vamos a reunirnos con el director de la Caja de Jubilaciones de la Provincia en los próximos días. Muy contentos nos vamos hoy”, cerró el secretario Gremial del SEOM .

Castellano consideró necesario "buscar una forma nueva e innovadora de poder llevar adelante los conflictos gremiales, de poder entablar diálogos más productivos, de poder resolver los conflictos y para eso está la política; no para generarlos y trasladarlos a la gente. Fundamentalmente, tenemos que encontrar una manera y un paradigma distinto para que estemos mucho más cerca de los problemas".

"En esta segunda reunión celebramos los temas que van saliendo. Hemos empezado a resolver cuestiones muy propias de nuestro territorio y región. Ha habido un aporte muy importante de los distintos presidentes y presidentas comunales planteando temas que son muy parecidos a los de Rafaela. Y por supuesto, la convocatoria del gremio que ha entendido que hay que dialogar las cosas y no llegar a los paros y perjudicar a los que pagan las tanzas y los impuestos".

"Pero además de lo salarial, aparecen temas muy importantes como son las capacitaciones de los empleados municipales, los esquemas de liderazgo de grupos fundamentales para poder llevar adelante cualquier trabajo. No nos olvidemos que en la Municipalidad hay 1300 personas y hay líderes que son los mandos medios, y que la manera de llevar adelante un grupo, ha cambiado", sumó.

"Hay una enorme cantidad de temas nunca debatidos y siempre ocultos bajo la discusión salarial que es importantísimo dialogarlos entre el gremio y los municipios y comunas. Esto es lo que está sucediendo; por eso la riqueza del diálogo y las propuestas. Por eso, cada vez la participación se hace más fluida y no tengo dudas que esto pasa en distintos ámbitos. Salir de la grieta, entender los problemas que tienen cada uno de los empleados y empleadas municipales y cuáles son las necesidades para hacer más eficiente el servicio del Estado local. Esta es una de las claves de estas reuniones, y creo que dará grandes frutos en el futuro", finalizó.



CAPACITACIÓN, JUBILACIONES Y DEPORTE

Entre otros ejes abordados en esta primera instancia práctica, se destacó la necesidad de generar una agenda de capacitaciones para empleados municipales y comunales, profundizando en el territorio el trabajo que SEOM y la Municipalidad de Rafaela vienen realizando desde la creación del Programa de Formación para Mandos Medios, y nutriéndolo con nuevas temáticas.

Además, Cocco compartió con los presentes el análisis realizado respecto a la actualidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, luego de la reunión que mantuvo esta semana con el Director Humberto Giobergia.

Finalmente, desde SEOM se extendió a los presentes la invitación a las Terceras Jornadas Deportivas y Recreativas del gremio, que tendrán lugar los días 24 y 25 de septiembre en el Complejo Recreativo ubicado en el Km 74 de Ruta 70. Durante todo el fin de semana, los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de la provincia podrán participar de torneos en diferentes disciplinas deportivas, además de disfrutar de una gran variedad de actividades pensadas para la recreación de toda la familia.

A su turno, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela, Cecilia Gallardo, contó: "Nosotros celebramos estos encuentros. Creemos que es necesario, fundamentalmente, el diálogo en estos contextos mundiales y nacionales que estamos viendo con la política y en la política, la necesidad de reflexión, de la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de abrir nuevos caminos para escucharlos y reflexionar”.

“Estas son las propuestas que tenemos desde la Municipalidad de Rafaela: poder llevar al área metropolitana y poder compartir con el resto de Intendentes y Presidentes Comunales a través de nuestra Escuela de Gobierno, del ICEDeL con nuevos perfiles que tiene que ver con el liderazgo, la resolución de conflictos con habilidades que necesitamos de quienes son servidores públicos, para lograr un Estado más eficiente, más humano y cercano. Y esto se construye con el diálogo", resaltó.



PRÓXIMAS REUNIONES

Los presentes resolvieron acordar el siguiente encuentro de esta mesa de trabajo para los próximos días, a la vez que acordaron evaluar la posibilidad de convocar a representantes de la Caja de Jubilaciones y de la Obra Social IAPOS.