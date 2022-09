Prisión preventiva a quien se cree mató a Villalba

En la jornada de ayer, en la edición gráfica de La Opinión bajo el título «Imputaron a una pareja por los incidentes donde murió Villalba», dábamos a conocer los hechos imputados a una pareja con domicilio en calle Santa Rosa al 400 -barrio Villa Rosas de esta ciudad-, protagonistas de los sucesos en los cuales resultaron personas lesionadas y encontró la muerte un joven rafaelino de 17 años, identificado como Martín Bruno Villalba, por disparos de arma de fuego presuntamente ejecutados por el imputado Franco M. de 28 años.

En la misma jornada de ayer, a su vez, a partir de las 10.00 de la mañana, en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela, tal como estaba prevista, se realizó una audiencia de medidas cautelares a los dos imputados Franco M. de 28 años y su pareja Camila T. de 25, para que el juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Dr. Javier Bottero, determine como continúan el proceso ambos imputados.



PRISIÓN PREVENTIVA

SIN PLAZOS

Es así que llevada adelante esta audiencia en la misma sala del día anterior, el juez Javier Bottero determinó que el presunto homicida, Franco M. de 28 años, cumpla prisión preventiva sin plazos, atendiendo principalmente a varias situaciones de riesgo.

En primer lugar su departamento -donde reside- se encuentra literalmente "pegado" al de las víctimas, entre ellas Amy C. que fue la novia de Martín Bruno Villalba; y también de Agustina C., hermana de la anterior y quien recibió fuertes golpes con la culata de un arma que le produjeron lesiones sangrantes en la cabeza, hecho por el cual fue imputada la pareja de Franco M., Camila T.

Además existen otros riesgos procesales de peso, tales como que Franco M. se podría dar a la fuga considerando que la pena en expectativa por el homicidio y otros delitos cometidos es muy alta.



SIGUE EN LIBERTAD

En cuanto a Camila T., de 25 años, el juez Bottero decidió adoptar para ella medidas alternativas -por lo que no irá a prisión en esta etapa del proceso- al considerar que la mujer tiene la guarda de dos hijos de corta edad.

Las medidas alternativas para la mujer fueron acordadas entre la Defensa -Dres. Carlos Farías Demaldé y José Silvela- y la Fiscalía -Dr. Gustavo Bumaguín- ya que ella no está imputada por el homicidio sino por hechos con menor pena en expectativa, tales como lesiones graves dolosas en grado de coautora, amenazas simples en calidad de autora y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil en calidad de autora.

Las medidas alternativas acordadas para Camila T. fueron las siguientes: fijar domicilio (diferente del que estaba habitando hasta el día del hecho para no tener contacto con las víctimas), presentarse de manera quincenal en el destacamento Nº 9 Villa Podio, quedar al cuidado de un tutor (será el padre), prohibición de contacto o cualquier tipo de acercamiento con las víctimas.

De no cumplir con las mismas, el juez podrá revocar el estado de libertad adoptado.