Crecen la producción y la exportación, pero cayó el consumo per cápita

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina dio a conocer los datos del Balance Lácteo correspondientes al primer semestre de este año 2022.

En comparación con el mismo período del año pasado, la producción acumulada en ene-jun 2022 es superior en 1%, en tanto las exportaciones crecen al 12% y los stocks en un 10%. Pero si bien la oferta doméstica aumentó el 1,3%, el consumo de lácteos cayó levemente en el primer semestre, dejando un 1% abajo el consumo per cápita de lácteos.

En el cálculo del OCLA, el consumo anualizado de leche por habitante, pasa de 188,8 litros en 2021 a 186,8 litros en 2022.

Se puede inferir que el negocio de exportación está sosteniendo a la cadena láctea, que cada vez necesita mayor participación de este segmento, tal como lo demuestran los datos del primer semestre, donde el mercado externo es destinatario del 27,1% de la producción total del país, un 10% más que en el mismo período del año anterior.



PERÍODO ENERO-JULIO

Si se toman los valores provisorios de exportaciones para los primeros siete meses del año en curso, se observa en la información que suministra el OCLA, que “en litros de leche equivalentes, las exportaciones crecieron el 13,8% y representaron en el período enero-julio del año 2022, el 27,4% de la producción total. El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 4.000 para los siete primeros meses del año, lo que implicó un incremento del 23,3% respecto a 2021. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de 3.967 US$/tn., un 22,1% por encima del igual período del año anterior”.

Respecto a la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. (principal producto de exportación argentino), “los precios de los últimos meses (4.291 US$/tn para julio 2022), son de los más alto en los últimos siete años y que presentan un delay entre el precio internacional de referencia y el precio de nuestras exportaciones, debido a que entre la concreción del negocio y su materialización (momento en que se refleja en las estadísticas) hay no menos de dos a tres meses –explica el observatorio-. Ahora, el precio de las exportaciones de leche en polvo entera de Argentina, presenta un valor más alto que GDT, ya que los valores asociados al GDT actual (más bajos), se verán seguramente en las exportaciones de octubre y noviembre”.



RÉCORD EN PUERTA

Según la proyección que realiza el OCLA, “se evidencia una tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina. Además, de continuar la tendencia que se viene dando en el primer semestre del año, será 2022 récord de exportaciones de lácteos en litros de leche equivalentes, rondando los 3.000 millones de litros. En lo que respecta a volumen (toneladas de productos) e ingreso de dólares la expectativa es que en 2022 las exportaciones estén muy cerca de los records de 2011 y 2013”.

En tanto, “la situación de precios actuales del mercado internacional, en torno a los 3.500 a 3.800 US$/tn para la leche en polvo entera, por la presencia de los derechos de exportación y por un tipo de cambio fuertemente retrasado para la liquidación de divisas (dólar mayorista BCRA $ 136), genera un poder de compra muy por debajo de los precios actuales al productor: $ 44/litro de poder de compra vs. un precio al productor de $ 53/litro en este mes agosto (ambos estimados por OCLA)”.

EL COSTO DEL PRODUCTOR

El Costo de Producción Promedio subió en julio de 2022 un 5,7% respecto al mes anterior, un 47,5% en el período enero-julio del año y llega a un 66,7% de variación interanual. “Estas variaciones indican claramente que los costos de producción tuvieron una mayor aceleración en lo que va de 2022 por la suba de precios de los concentrados, fertilizantes, agroquímicos y combustibles entre otros”, enumeró el OCLA.

“En la variación anual (jul22/jul21) el costo se ubica por debajo de la suba inflacionaria (IPC) y algo más de 9,6 puntos porcentuales por encima del precio recibido (SIGLeA), y este último estuvo prácticamente igual que los Precios Mayoristas de INDEC, conocidos como en Salida de Fábrica (57,8%)”.