Por el clima y la desconfianza se perderían U$S 3.300 millones

“Las constante versiones de cambio de reglas impositivas y transparencia comerciales (Volumen de equilibrio, aumentos de las retenciones, ganancia presunta, aumento del anticipo de Ganancias, etc.) por parte del Gobierno Nacional y los pronósticos de un nuevo evento seco en el país, nos estarían indicando una merma de producción en los 3 principales cultivos agrícolas”, estimó el Ing. Néstor Eduardo Roulet, ex dirigente ruralista de Córdoba, reconocido por sus análisis técnicos de márgenes económicos y productivos.

“Esta merma productiva sumada a la baja de los precios futuros de los granos para el 2023, nos pronostican una merma de los ingresos de dólares al país para el año que viene, cálculo que realizaré en el presente trabajo”, explicó el ex CRA, que también ocupó el cargo de Secretario de Bioenergía de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri.



UNA MENOR PRODUCCIÓN

Entre las variables que menciona el Ing. Roulet, se destacan dos: por un lado, “el cambio de la matriz productiva, donde el último informe de la intención de siembra de los 3 principales cultivos del país (Trigo, Maíz y Soja) de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos está indicando una merma en el área de un millón de hectáreas de trigo, 400.000 has menos de maíz y 700.000 has más de soja”.

Por otra parte, “la incidencia del evento climático Niña, a partir del cual, después de dos años de que el país sufriera sequía y con la confirmación (por la mayoría de los especialistas en climatología) que se extenderá por lo menos hasta fin de año, cabe calcular (al no tener humedad en los perfiles en la mayoría de los campos agrícolas del país) una merma de rendimiento en soja y maíz del 10 % en relación a la campaña anterior y de un 15 % en el cultivo del trigo.



EN CONCLUSIÓN

Según estima el referente técnico, “por una menor producción en los tres principales cultivos en la campaña 2022/23 (en relación a la campaña 2021/22) y menores valores en los precios futuros de los granos para el año 2023, el país tendrá una merma de ingreso en dólares (al ser la pérdida todo saldo exportable) de U$S 3.331 millones”.