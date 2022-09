Rumores y alternativas ante el fracaso del “dólar soja”

En el día de ayer apareció un rumor fuerte sobre la decisión del Gobierno de crear un régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas, a un tipo de cambio de 200 pesos únicamente aplicables para la compra de soja y durante el mes de septiembre.

La iniciativa provoca todo tipo de especulaciones, pero tiene sentido teniendo en cuenta que el oficialismo necesita acelerar las ventas del agro para hacerse de dólares que faltan, teniendo en cuenta que el renombrado “dólar soja”, que expiró justamente este miércoles, no logró los resultados deseados. En efecto, el instrumento que implementó el Banco Central de la República Argentina solo consiguió operaciones por $ 2.600 millones.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), indicaron por sus redes sociales: “acerca de los últimos rumores, queremos informar que el Gobierno no ha confirmado ninguna decisión y que, por el momento, no tenemos indicaciones que vayan a introducir un régimen especial para exportadores en septiembre”.

Hace unos días, el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que el esquema de venta de soja que propuso el Banco Central “fracasó” y solicitó otro “que sea de fácil instrumentación y que los valores sean los que recibe un productor en cualquier parte del mundo”.

Al respecto, detalló que en Argentina se cobra un tercio del precio internacional, mientras que los otros dos tercios se van en derechos de exportación y la diferencia en el tipo de cambio. “Estas semanas desde el gobierno han generado una mayor incertidumbre y una retracción muy fuerte en la comercialización del producto”, advirtió.