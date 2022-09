“Dicen que los productos biológicos no hacen nada o son inocuos y están lejos de eso”

Desde aquella jugada del bloque de concejales oficialista en la ciudad, que intentó llevar el límite agronómico a 1.000 metros, el tema de los fitosanitarios siempre está latente. Por eso, La Opinión dialogó con el Ing. Agr, Federico Elorza, reconocido experto de CASAFE que estuvo presente en aquella recordada jornada a campo tan contundente, por los resultados obtenidos, realizada en abril del año pasado.

Para el especialista, es necesario apuntar a sistemas de producción responsables donde se utilicen agroquímicos sólo “cuando haga falta” y pensando hacia adelante en poder mantener en el tiempo la productividad del sistema. “Eso se logra con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”, afirmó.

De cara al futuro, y contemplando regulaciones que puedan surgir, analizó: “puedo visualizar que habrá un equilibrio entre algunas restricciones y la promoción de las BPA porque creemos que son la solución a los problemas que tenemos”. En ese sentido, admitió que desde la institución están impulsando un proyecto de ley, para el cual ya se reunieron con legisladores, pero “son tiempos difíciles” teniendo en cuenta que se avecina un año muy particular, con elecciones trascendentales para el país. De todas maneras, expresó: “todo es a largo plazo y hay que trabajar en función de las BPA”.



UNA MIRADA CERTERA

“No hay productos fitosanitarios orgánicos, sino que hay sistemas de producción orgánicos que sólo permiten productos de síntesis biológica o síntesis natural”, definió Elorza al ser consultado sobre “soluciones” que no incluyen químicos.

Y agregó: “hay un crecimiento muy grande en el mercado de biológicos, pero consideramos que no habrá un reemplazo de biológico por químico, sino que habrá una complementación porque hay situaciones adversas que se presentan y cuyas soluciones son más efectivas cuando se combinan las estrategias”.

De todas maneras, se refirió al “mito” que contempla la inocuidad de los productos biológicos. En ese sentido, fue contundente: “están quienes dicen o piensan que no hacen nada y estamos lejos de eso porque son productos fitosanitarios que tienen su toxicidad y hay que usarlos de manera responsable igual que los químicos”. Y señaló: “si partimos de esa base podemos trabajar perfectamente con los dos tipos de productos y tratar de reducir la carga química en el campo, pero al utilizarlos hacerlo de manera responsable y complementarlos para alcanzar el éxito desde las soluciones”.

Por otra parte, reconoció que se pueden obtener beneficios desde el punto de vista económico, “si se hacen bien las cosas”. Al respecto, recomendó “pensar con anticipación y llevar a cabo un manejo integrado de plagas”.

A modo de reflexión final, insistió: “es fundamental hacer las cosas bien y poder mostrarlo, que el productor genere un sistema de producción que permita producir alimentos inocuos y que en el proceso no haya afectaciones ni para las personas ni para el ambiente. Si nosotros cumplimos con todo eso, estamos cumpliendo con las Buenas Prácticas Agrícolas”.