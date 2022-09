Juntos por el Cambio constituyó su Mesa Provincial en Santa Fe

Con la participación de políticos y referentes de los espacios que conforman la alianza, la reunión constitutiva se llevó adelante en el Dique II del puerto de la capital provincial, y tuvo como eje delinear consensos para afianzar la coalición opositora al gobierno provincial con la mirada puesta en las elecciones del 2023.La amplia convocatoria tuvo también como objetivo analizar en conjunto la situación política del país en medio de una crisis económica y también política, derivada primero de la interna dentro del kirchnerismo y desde la semana pasada por las repercusiones de la imputación de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en la causa Vialidad, más el pedido de una pena de 12 años de prisión por parte de los fiscales.En declaraciones que reproduce el sitio politicasantafe.com, el Senador provincial y presidente de la UCR provincial, Felipe Michlig, sostuvo que la idea es confluir en un proyecto político común frente al destrato de la actual gestión provincial. “Tenemos un gobierno ausente que no da respuesta a los santafesinos, por eso vamos a intensificar el diálogo porque tenemos muchas coincidencias que seguramente nos encontrará juntos y trabajando por una mejor provincia”.Por su parte, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral, remarcó que “es una realidad electoral el espacio tal cual conformamos hoy, y esta coalición es una alternativa al mal gobierno de promesas incumplidas que tenemos”.En tanto, el Senador nacional Dionisio Scarpín dijo que la conformación de la Mesa “es una gran responsabilidad”, y agregó que el objetivo es generar un programa de gobierno que “nos una a gobernar para luego poder enfrentar una elección”. También indicó que es posible ampliar el espacio “con el fin de gobernar la provincia”.En ese mismo tono, la exdiputada Lucila Lehmann señaló que “es una responsabilidad generar espacios que entienden que la situación política no da para más y era necesario como gesto responsable de la oposición mostrar un frente fortalecido con una mirada que aporte soluciones a los ciudadanos”.EL COMUNICADOLos abajo firmantes, representantes de los partidos que conforman la mesa de Juntos por el Cambio, nos reunimos con el objeto de analizar la delicada situación que atraviesan tanto la provincia de Santa Fe como el País. Abogamos por continuar desandando un camino que nos permita superar adversidades, para volver a ponernos en la senda del bienestar y el progreso.En primer lugar, queremos manifestar nuestro más absoluto respaldo al Fiscal Luciani, frente a los embates cuasimafiosos sufridos en los últimos días, como así también a todo el tribunal que debe fallar en la causa “Vialidad” en medio de un clima de presión inédita, ejercida por quienes pretenden anteponer vías de hecho al Estado de Derecho, como única manera de garantizar su propia impunidad.No resulta menor que frente a los angustiantes problemas que debemos afrontar cotidianamente los argentinos, la única agenda del Kirchnerismo sea la de evitar la justicia.Los argentinos necesitamos trabajo, condiciones para emprender y producir, estabilidad, educación, seguridad, tarifas claras, economías regionales, e infraestructura. Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional y sus laderos es más que elocuente: Lo único que interesa discutir es la impunidad de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.Lamentamos profundamente –aunque no nos sorprende– que el Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, haya decidido actuar en el mismo sentido. Con estas actitudes el mandatario antepone una vez más –como en toda su gestión- la agenda del kirchnerismo a la de los Santafesinos. Mientras su principal preocupación aparenta ser presionar desde redes sociales a la Justicia Federal para que absuelva a la Dra. Fernández de Kirchner, en Santa Fe los chicos no tienen clases, los empleados públicos no tienen respuestas a la pérdida del poder adquisitivo de su salario, las comunidades ribereñas no tienen aire limpio, los productores no tienen rutas, y nadie tiene seguridad al momento de salir a la calle.Frente a esta actitud que pretende ponernos a discutir el pasado, tenemos la obligación de construir, por un lado, la agenda del futuro y, por el otro, las herramientas políticas que nos permitan transformar esa agenda en obras, bienes y derechos de los que puedan disfrutar todos los habitantes de la Provincia y la Nación. Es la propia sociedad la que nos marca el camino en cada visita, en cada diálogo; cuando es llamada a expresarse lo hace de manera rotunda como lo hizo el domingo en la Ciudad de Avellaneda, dándole una victoria avasalladora a los candidatos opositores al modelo de atraso y estancamiento que nos propone el Kirchnerismo.Es por todo lo expresado anteriormente que manifestamos desde la mesa de Juntos por el Cambio nuestra voluntad de constituir un espacio común con todos aquellos actores políticos, sociales y productivos, que consideren que desde la honestidad, la división de poderes, el respeto por el trabajo y el esfuerzo, la salud y la educación pública de calidad, el impulso a la ciencia y la tecnología, el desarrollo productivo, y el incentivo al campo como motor económico, es posible construir una sociedad que garantice para nosotros y nuestros hijos las oportunidades que hoy se nos niegan por priorizar la garantía de impunidad para quienes ejercen el poder.Ese es nuestro compromiso con ciudadanos de nuestra provincia, y durante los próximos meses pondremos nuestro máximo esfuerzo para convertirlo en realidad.