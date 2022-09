Que el privado aporte si los fondos no alcanzan

A través de un comunicado de prensa, Lisando Mársico amplió sus conceptos sobre la responsabilidad el Concesionario ante esta posibilidad de modernización que no se debe dejar escapar.Ante los dichos del Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, con relación a que los recursos de la Nación podrían no alcanzar a cubrir el costo de los trabajos, por la desactualización del presupuesto original y que el Municipio “analizaría si lo va a aportar en virtud de que tampoco se pueden desfinanciar las arcas municipales”, el edil plantea que “una lógica alternativa para el desembolso por la diferencia, si llegase a faltar lo que destina desde Nación, es que sea el concesionario quien lo aporte”.“Siempre es el Estado el que tiene que salir al frente y pagar, la plata que es de todos los ciudadanos y las ganancias se las lleva el privado sin aportar un peso, eso no es equitativo”, fustigó Mársico.“Cuanto hace que venimos reclamando desde el Concejo por el mantenimiento de las instalaciones donde se emplaza la Terminal, cuanto hace que venimos reclamando por el incumplimiento de los pliegos de la concesión, desde mucho antes de la pandemia y tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como el concesionario, no nos prestaron la debida atención y ahora ahí están los resultados: una terminal con una infraestructura con visibles falencias, y encima la plata no alcanza para ponerla en condiciones, que el privado aporte también, es necesario” finalizó el demoprogresista.