El Ejecutivo llamará a licitación, pero no sabe si podrá adjudicar las obras

Ante el mutismo oficial, y respondiendo a un pedido de informes presentado por el bloque Juntos por el Cambio para conocer cual fue la suerte corrida por la obra de refuncionalización de la estación de colectivos y de los millonarios recursos que el Ministerio de Transporte nacional iba a enviar para su concreción, el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, acompañado por la Secretaria de Hacienda, Noelia Chiappero, y el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, concurrió ayer al encuentro con los Concejales para explicar las causa que obstaculizaron el avance del proyecto y trazar un cuadro de situación sobre la viabilidad que presenta en la actualidad.El funcionario recordó que, ante el deterioro que muestra en su estructura, el año anterior se realizó un relevamiento para determinar las obras a efectuar para un mantenimiento general del emblemático edificio, algunas de ellas como resultante de la falta de obras que, por contrato, estaban bajo la responsabilidad del concesionario que explota su administración.“En ese entonces -apuntó Lombardo- apareció este programa de refacción (de asistencia técnica económica y financiera por $ 104.136.080) del Ministerio de Transporte, lo charlamos con ustedes (los Concejales) para contarles y más tarde (28 de octubre) se firmó el convenio marco, que tenía vigencia por 90 días, en los que debíamos presentar el proyecto. No se pudo cumplir con ese plazo porque hubo que congeniarlo con las condiciones del programa, fundamentalmente en lo que refiere a adaptar la Terminal al nuevo paradigma de pos pandemia”.APARECE UNAALTERNATIVA“Por ese motivo, -continuó- el 14 de enero pedimos una prórroga por otros 90 días más porque empezaron a surgir algunas dudas con respecto a si las obras a ejecutar nos permitían mantenernos dentro del presupuesto inicial y si las condiciones de los desembolsos y las obligaciones a nuestro cargo lo hacían factible”.En la cláusula 2° del acuerdo se establecía que “la Municipalidad asumirá con fondos propios lo que exceda producto de ampliaciones, adicionales y/o redeterminaciones”.“Surgió entonces que para el proyecto elaborado no alcanzaban los $ 104 millones y la diferencia corría por cuenta del Estado municipal. Además, en todas los contactos que mantuvimos con funcionarios nacionales siempre nos negaron la posibilidad de ampliar el presupuesto y no podíamos poner en riesgo nuestras cuentas.Igualmente, se vuelve a pedir una prórroga, el 13 de abril, porque no habíamos tenido contestación a la solicitada a principio de año”.De todas maneras, y cuando el proyecto parecía naufragar, Lombardo reveló: “apareció la alternativa de mayor financiamiento con una resolución (adenda) que permitía cubrir la diferencia y esta posibilidad nos puso en una situación diferente”.La nueva disposición creó el Programa “Renovación Integral de Terminales de Buses de larga y media distancia de Transporte de Pasajeros, que contempló un mayor financiamiento para cobertura de eventuales diferencias entre el monto del Convenio y el resultante de la adjudicación”SE LICITA LA SEMANAQUE VIENE, PERO …En este marco, el Jefe de Gabinete adelantó que “se avanzó con los pliegos licitatorios, que ya están por terminarse en estos días y están siendo revisados por el fiscal municipal y la semana que viene podríamos estar licitando por el monto inicial de los $ 104 millones, cuya actualización quedará sujeta a los criterios del Ministerio de Transporte, por lo que el panorama es incierto”.En este punto, quien tomó la palabra fue la Secretaria de Hacienda para contar la complejidad que desde el inicio tuvo la situación financiera y los perjuicios que le puede acarrear al Municipio.“Para este proyecto debíamos generar una cuenta especifica en la que nos iban a depositar el 50% cuando con el llamado a licitación, pero iban a transcurrir 90 días por lo menos hasta que utilicemos esos recursos, hasta el momento de la adjudicación, y no lo quisimos hacerlo porque tener inmovilizada esa plata iba a generar gastos y su desvalorización”.“De todas formas los funcionarios de Transporte nos decían que sigamos avanzando porque había otros Municipios en la misma situación y surgió esta resolución (adenda). Lo nuevo es que nos dan la mitad del presupuesto cuando adjudiquemos la obra, luego 30% más cuando cumplimentemos la rendición anterior y finalmente el 20% restante, pero lo que hay que tener en cuenta es que el plazo de obra de de 12 meses”, señaló Chiappero alertando que los dineros a recibir un año después estarán depreciados en su valor y agregó que, encima, el Ministerio “no reconoce determinación de precios”“Evaluamos la posibilidad de quitar items, o hacerlo por etapas pero nos dijeron que no y desde el inicio hasta ahora hicimos 3 presupuestos; el último ronda los $ 170 millones” adelantó la secretaria para luego recordar que el llamado a licitación es por $ 104 millones y luego los funcionarios decidirán si aceptan o no una actualización, que puede ser en su totalidad o parte del mismo. Es decir, podrían reconocer hasta $ 130 millones y el resto deberá aportarlo el Estado municipal.Fue en ese momento que el Presidente del Concejo, Germán Bottero preguntó: “entonces, se hace o no se hace la obra” y la respuesta de Lombardo fue que “la intención es avanzar, pero cuando nos sumamos a un convenio de financiamiento lo hacemos para llegar hasta el final, sin que ello implique comprometer las finanzas municipales” dando claramente a entender que se licitará, pero se esperará a saber si el Ministerio de Transporte se hace cargo de los casi $ 70 millones o parte de ellos, antes de adjudicar la obra a la empresa con la mejor oferta técnica y económica.CONCESIONARIOEN LA MIRALuego intervino Lisandro Mársico (PDP-Frente Progresista) para agregar otra opción de financiamiento.“Siempre se ha sido benévolo con el Concesionario que explota la estación” y enumeró obras e incumplimientos contractuales, que terminó asumiendo el Municipio y por ello pidió “que el privado aporte si los fondos no alcanzan” (ver recuadro)Quien coincidió plenamente con Mársico fue la Concejala Alejandra Sagardoy (UCR-JxC), autora del proyecto que pidió al Ejecutivo respuestas del convenio.“Si esto se pierde, perdemos todos, si ganamos también ganamos todos porque esto es patrimonio de la ciudad, de las rafaelinas y rafaelinos”, subrayó con énfasis.Y fue muy directa al indicar: “hay q ver cuantos años le quedan de contrato, reverlo y si no se puede acordar habrá que tomar una decisión. ¡No puede ser que el Estado ponga y ponga!Tras la contundencia de las manifestaciones, Lombardo asintió y apuntó que: “la situación de la concesionaria puede ser un tema a analizar”