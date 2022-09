“Las normas ambientales no deben ser leyes del miedo; debemos aprobar inteligentemente, no prohibir irracionalmente”, dijo Ricardo Lorenzetti en su intervención en la Jornada sobre Derecho Ambiental que se llevó a cabo el pasado viernes en la provincia de San Juan.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia encabezó la Jornada al brindar una Conferencia Magistral y presentar su libro “El Nuevo Enemigo: El colapso ambiental. Cómo evitarlo” (de Editorial Sudamericana), compartió la apertura con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. “La sensación generalizada es que vamos hacia abajo y estamos discutiendo acaloradamente sobre un barco que está encaminado a chocar sobre un iceberg y hundirse”, sostuvo.

“Nuestra idea del derecho ambiental va mucho más allá de lo estrictamente dogmático”, señaló el juez Lorenzetti al inicio de su disertación. “El derecho ambiental abarca tanto la ley como también los cambios institucionales en la gobernabilidad política, en la gobernabilidad económica y social. Por eso vamos a tener una visión un poco más amplia, que a muchos les llamará la atención”, subrayó en ese sentido. También se refirió a los debates a los que asistimos en la esfera pública, en donde predomina una discusión sobre la orientación política e ideológica, “izquierda o derecha”. En este marco señaló que “lo que siente nuestro pueblo, y los pueblos del planeta, no es que la discusión deba ser si vamos hacia la derecha o la izquierda sino si vamos hacia arriba o hacia abajo, porque la sensación generalizada es que vamos hacia abajo y estamos discutiendo acaloradamente sobre un barco que está encaminado a chocar sobre un iceberg y hundirse”.

Seguidamente, el ministro señaló cuáles son los problemas de fondo de esta crisis que impacta tanto el mundo natural, como la economía y la sociedad. En primera instancia, advirtió, “pasamos de una época en que teníamos pureza a una época en que tenemos contaminación. La contaminación se ha generalizado en todos los ámbitos: tenemos los mares contaminados, el agua contaminada, el aire contaminado, el paisaje contaminado, las lenguas contaminadas, la cultura contaminada. Es una polución constante, hasta de los conceptos”. Además -continuó Lorenzetti- “hemos pasado de la diversidad a la homogeneidad”, y en ese sentido “hay menos especies, hay menos biodiversidad, hay menos animales, pero también la cultura es cada vez más homogénea”, explicó.

En este complejo panorama, consideró que “vivimos una aceleración del cambio tecnológico” y es la institucionalidad la que también entra en crisis. Según el juez de la Corte, en las sociedades contemporáneas estamos asistiendo a “lo que denominamos vetocracia, es decir, todo puede ser vetado. El Estado es un gran gigante, como Gulliver, atado por muchísimos actores que son micro-instituciones que pueden frenar cualquier cosa: una medida de cualquier gobierno es frenada por los medios de comunicación, por el Poder Judicial, por las movilizaciones o por el gobierno mismo”, advirtió en este sentido.

Además planteó que si queremos empezar a pensar una salida a estos problemas “lo que hay que hacer es cambiar la dirección: acá tenemos que recurrir a Einstein que decía que no podemos solucionar un problema pensando de la misma manera que cuando lo creamos”, explicó. En cuanto a lo económico, por ejemplo, el juez sostuvo que se suele pensar que “la protección del ambiente frena el desarrollo” o que “hay que frenar el desarrollo para proteger el ambiente”. Sin embargo, “hoy en el mundo vemos que se hizo la Conferencia de Ottawa en la cual acordaron los grandes compradores que no se van a comprar productos que no vengan con criterios de trazabilidad sustentables. Por ejemplo, Maersk, una empresa de containers, se comprometió a no transportar productos que no sean sustentables. Y si nosotros no nos adaptamos, no vamos a poder exportar”.

Llegado al final de la charla, Lorenzetti sostuvo que “las normas ambientales no tienen que ser leyes del miedo, como las calificó en una época Cass Sunstein. Necesitamos aprobar inteligentemente, no prohibir irracionalmente; esto lo escribimos en un fallo de la Corte”. Asimismo subrayó que “la cuestión ambiental es una gran movilización idealista en el mundo de hoy. Fíjense en la cantidad de chicos jóvenes que hoy están movilizados por la cuestión ambiental, esto es tremendamente importante”. Y agregó: “Por eso lo que decimos es que nosotros no queremos presentar un libro, queremos generar un movimiento en donde esté la sociedad y también la política reorientada en un discurso hacia el futuro, que esto es lo que podemos hacer. Yo creo que si hoy se promete un futuro distinto, un cambio de dirección, nuestro pueblo se entusiasma”, cerró el ministro de la Corte.

La jornada libre y gratuita se realizó en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán de la capital sanjuanina, contó con la presencia de los jueces de la Corte de la provincia e integrantes de la Cámara Federal de Mendoza. También participaron los jueces Ariel Lijo y el integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Sala 2, de Rafaela, Pablo Lorenzetti y el titular de la UEJN (Unión de Empleados Judiciales de la Nación), Julio Piumato. (Fuente Infobae)