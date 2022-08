Honda se decidió por la dupla Márquez-Mir

Honda Racing Corporation anunció con orgullo este martes 30 de agosto el fichaje de Joan Mir, procedente del Team Suzuki Ecstar, con el que firma un contrato para las dos próximas temporadas 2023 y 2024 del Campeonato del Mundo de MotoGP.

El Campeón del Mundo de MotoGP de 2020 se presentó como un gran talento con nivel de potencial Campeón del Mundo desde su primera temporada completa en Moto3 en 2016. Un año después, en 2017, el “36” levantó la corona mundial de la categoría ligera a lomos de una Honda antes de dar el salto a la categoría intermedia al año siguiente.

Tras un único año en de Moto2, en el que cosechó un total de 4 podios, el piloto balear daría el salto a MotoGP en 2019 y los resultados no tardarían en llegar, saboreando la gloria del título en su segunda campaña en la máxima categoría del Mundial.

Además de dos Campeonatos del Mundo en su palmarés, el piloto español ha conseguido 12 victorias en Grandes Premios y 33 podios. Mir, a sus 24 años, competirá a lomos de la Honda RC213V en el equipo de fábrica con un contrato de dos años (2023-2024) formando dupla junto a Marc Márquez.

"Me hace mucha ilusión poder anunciar oficialmente mi incorporación al equipo Repsol Honda a partir del próximo año. Dar las gracias a HRC por confiar en mí y darme la oportunidad de defender estos colores, llenos de historia y títulos mundiales. Aprovecharemos toda la experiencia acumulada estos años en MotoGP con Suzuki para aportar lo máximo al proyecto y luchar juntos por volver a ser campeones del mundo. Ahora toca seguir enfocados en mi recuperación para volver lo más pronto posible a los circuitos y culminar un gran final de temporada con mi equipo Team Suzuki Ecstar", expresó Mir.



BASTIANI OFICIAL DE DUCATI

Ducati Corse tiene el placer de anunciar que Enea Bastianini defenderá los colores del Ducati Lenovo Team en MotoGP a partir de la próxima temporada al lado del ya confirmado Pecco Bagnaia.

El piloto de Rimini, de 24 años, que esta temporada ha ganado tres Grandes Premios en Qatar, Estados Unidos y Francia, firmó un contrato de dos años con la casa de Borgo Panigale y vestirá los colores del equipo oficial tras dos temporadas en la clase "reina" con la Desmosedici GP del Esponsorama Racing (2021) y del Gresini Racing (2022).

"Estoy realmente muy contento de poder vestir los colores del equipo oficial Ducati a partir de la próxima temporada. Era ya mi sueño y ahora se ha hecho realidad. En estos dos años en MotoGP he aprendido y he crecido mucho y creo que al lado de los ingenieros y los miembros del Ducati Lenovo Team solo puedo mejorar. Quiero agradecer a Claudio, Gigi, Paolo y Davide la confianza y la oportunidad increíble que me dan, pero también agradecer a Nadia y a todo el equipo Gresini el gran apoyo que he recibido por su parte durante esta bonita temporada. Intentaré cerrar de la mejor manera posible el 2022 antes de afrontar con la máxima entrega y el adecuado espíritu de equipo mi nueva aventura como piloto oficial Ducati", expresó Bastianini.